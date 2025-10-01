توضیحات رئیس مجلس درخصوص سازوکار بررسی طرح و لوایح

به گزارش ایلنا، مالک شریعتی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 9 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای با استناد به ماده 127 تا 130 این قانون که درباره نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح است، گفت: رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاه داری بسیار طولانی شده و این در حالی است که طرح های مهم دیگری نیز اعلام وصول شده و باید به آنها هم رسیدگی شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز کمیسیون های تخصصی طرح و لایحه ای برای بررسی ندارند و ضرورت دارد طرح های اعلام وصول شده هرچه سریع تر در کمیسیون ها بررسی شود، عنوان کرد: معاونت قوانین مجلس مدتی است که درباره طرح های اعلام وصول شده اعلام نظر می کند و برخی از آنها را برای رسیدگی در کمیسیون ها معطل نگاه می دارد.

شریعتی ادامه داد: طرح شفافیت هیأت رئیسه حدود 40 روز پیش از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول شد اما هنوز در کمیسیون آیین نامه داخلی بررسی نشده است و سرعت کار معاونت قوانین بسیار پایین است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر نماینده تهران با اشاره به متن قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح، بیان داشت: در قانون آمده که طرح هایی که اعلام وصول شده اند بعد از استعلام از معاونت قوانین و تأیید هیأت رئیسه مجلس در دستور کار کمیسیون ها قرار می گیرند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: متن طرح اعلام وصول شده شما، خلاف قانون اساسی و روند قانونگذاری بود که لازم است آن را اصلاح کنید و مجددا اعلام وصول شود.

قالیباف اضافه کرد: روند رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاه داری مدت زیادی است که در دستور کار صحن قرار گرفته چرا که پیشنهادهای نمایندگان درباره آن بعضا با 30 رأی از دستور خارج می شود که باید به این موضوعات توجه شود.

انتهای پیام/