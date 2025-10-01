در صحن علنی مطرح شد؛
انتقاد لاهوتی از عدم بررسی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره ملی و پاسخ رئیس مجلس
قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده لنگرود درخصوصعدم رسیدگی به طرح تحقیق و تفحص او از صندوق ذخیره ملی پس از گذشت بیش از یک سال، گفت: ضمن اینکه به همکاران حوزه نظارت مجلس تاکید میکنم که پیگیر این موضوع باشند؛ روسای کمیسیونها باید حتما زمانبندیها در بررسی طرحها و لوایح را رعایت کنند.
به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس گفت: یکی از وظایف مهم ما در مجلس نظارت است؛ ما باید با نظارت از همین قانونگذاری که به طور مرتب در مجلس صورت میگیرد، صیانت کنیم. بنده از همان اوایل مجلس دوازدهم یک طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره ملی ارائه دادم، اما تاکنون طرح و پیگیری نشده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما نسبت به حساب صندوق ذخیره ملی دغدغه داریم، تصریح کرد: خواهش من این است که در قبال این تحقیق و تفحص به این مهمی اقدامی انجام شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: ضمن اینکه به همکاران حوزه نظارت مجلس تاکید میکنم که پیگیر این موضوع باشند؛ روسای کمیسیونها باید حتما زمانبندیها در بررسی طرحها و لوایح را رعایت کنند.
رئیس مجلس تصریح کرد: وقتی طرح و لوایحی به کمیسیون ارجاع میشود، کمیسیون سه ماه وقت بررسی و نتیجهگیری آن را دارد که این وقت یکبار هم قابل تمدید است، لذا نباید طرحها و لوایح به مدت یک یا دو سال در کمیسیونها بایگانی شود. البته نمایندگان هم باید همکاری و رعایت کنند و اینطور نباشد که یکدفعه ۵۰۰ سوال در موضوعی طرح شود که جلوی پیشرفت کار را بگیرد.