به گزارش ایلنا، در پی وقوع چند مورد آتش‌سوزی اخیر در عرصه های طبیعی واقع در نوار مرزی خراسان شمالی که منشا آن ها در خاک جمهوری ترکمنستان بوده و به داخل مرزهای کشور سرایت کرده است، محمدمهدی شهریاری نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کرد که پس از طرح مسئله با وزارت خارجه ترکمنستان و هماهنگی های به عمل آمده با مراجع مسئول در این کشور مقرر شد نیروهای دولتی و مرزبانان کشور همسایه، در شناسایی رخدادهای مشابه و آتش‌سوزی در نوار مرزی دو کشور و گزارش فوری آن به همتایان ایرانی خود فعالانه مشارکت کنند؛ امری که از انتشار شعله های سرکش آتش و بروز خسارات زیست محیطی به طبیعت استان جلوگیری خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از طرح مسئله سرایت چند باره آتش از ترکمنستان به گستره طبیعی خراسان شمالی، که از سوی معاونت عمرانی استانداری اعلام شد، بلافاصله با رئیس اداره امور مرزی وزارت خارجه کشورمان تماس گرفت و پیگیری موضوع از مراجع دیپلماتیک را خواستار شد.

در پی این تماس شهریاری، مسئولان وزارت خارجه از طریق سفارت کشورمان در عشق‌آباد موضوع را به همتایان ترکمنستانی خود اطلاع دادند و در نهایت با برگزاری نشست فوری و هماهنگی فرماندهان مرزبانی ایران و ترکمنستان مقرر شد مراجع دولتی و به ویژه مرزبانان آن کشور با رصد دقیق لکه های آتش در مجاورت مررهای ایران، بلافاصله موضوع را به اطلاع مرزبانان کشورمان برسانند تا با همکاری مشترک در دو سوی مرز، آتش‌سوزی در کوتاهترین زمان مهار شود و به دیگر مناطق سرایت نکند.

به گزارش خانه ملت، با توجه به ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک خراسان شمالی و جمهوری ترکمنستان و وجود عرصه های طبیعی با پوشش گیاهی ارزشمند در امتداد نوار مرزی، این قول مساعد وزارت خارجه ترکمنستان و تفاهم واحدهای فرماندهی مرزبانی دو کشور می تواند در صیانت از عرصه های طبیعی و حفظ میراث زیستی کهن خراسان شمالی به خصوص عرصه جنگلی پراکنده درختان ارس، نقش موثری داشته باشد.

