به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور به همراه معاونان این سازمان با حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در این دیدار ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز، جهان آرا و دیگر شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 12 روزه، گفت: ارتش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ولایت مداری و مردمی بودن خود را ثابت کرد، به گونه‌ای که پیوستن ارتش به ملت و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با امام راحل، پایه های رژیم ستمشاهی را به لرزه در آورد و روند پیروزی انقلاب اسلامی را تسریع بخشید.

وی، عملیات‌ حمله به الولید(اچ3) و سایر عملیات‌های بزرگ ارتش را اقداماتی فاخر عنوان و خاطرنشان کرد: این شاهکارهای ارتش در تاریخ ثبت شده و همانند برگ زرینی در دفتر قطور افتخارات نیروهای مسلح نقش بسته است.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان در ادامه ضمن تجلیل از اهتمام فرماندهان و مسئولان به وحدت بین ارتش و سپاه، گفت: وحدت ارتش و سپاه خار چشم دشمنان و رکن اقتدار دفاعی کشور است که در این راستا سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و نمایندگی ولی فقیه در سپاه نقش موثری ایفا کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه «امنیت»، لازمه کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است، تصریح کرد: ارتش دوشادوش سایر نیروهای مسلح، علاوه بر ایجاد امنیت و دفاع از کشور، در حوزه های دیگر از جمله حوادث غیرمترقبه مانند کرونا، سیل و زلزله به مردم شریف ایران خدمت رسانی می‍کنند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در پایان، از سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برای برگزاری کلاس‌های آموزش پیشگیری از جرم، آسیب‌های فضای مجازی و از همه مهم‍تر برگزاری منظم کلاس‌های قرآن و بصیرت سیاسی قدردانی کرد.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی در این دیدار، ضمن خیر مقدم و قدردانی از اشراف بسیار خوب رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح به بخش‍های مختلف نیروهای مسلح، گزارشی از اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در حوزه‍های مختلف قرآنی، فرهنگی، سیاسی و امور خانواده‍ها ارائه کرد.

