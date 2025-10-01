خبرگزاری کار ایران
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولیدکننده گزارش تولد نوزادان با اختلال کروموزومی

اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولیدکننده گزارش تولد نوزادان با اختلال کروموزومی
پس از انتشار یک گزارش در یکی از روزنامه‌های کشور که واکنش وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی را به همراه داشت و مستمسک تولید محتوای رسانه‌های معاند قرار گرفته بود، دادستانی تهران علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولیدکننده گزارش کذب اعلام جرم کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: انتشار یک گزارش در یک از روزنامه‌های کشور که مدعی شده بود پس از اجرای قانون جوانی جمعیت، میزان تولد نوزادان سندروم افزایش و مراجعه برای غربالگری کاهش یافته است، تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر مسئول روزنامه و عوامل تولید کننده گزارش کذب را به همراه داشت.

بنا بر این گزارش؛ با انتشار این گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع تخصصی موضوع محتوای منتشر شده را تکذیب کرد.

وزارت بهداشت اعلام کرد ادعای رشد ۲ تولد نوزادان با اختلال کروموزومی مصداق نشر اکاذیب است و پشتوانهٔ عینی ندارد.

همچنین انتشار این گزارش خلاف واقع، مستمسک تولید محتوا در رسانه‌های معاند شده بود.

بلافاصله پس از انتشار این گزارش دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده و با توجه به محتوای تولید و تکذیبیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علیه مدیر مسئول و عوامل تولید کننده گزارش کذب در روزنامه مورد اشاره اعلام جرم کرد.

 

