وزرا و معاونانشان باید به فراخور دستور کار در صحن علنی حاضر شوند

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با استناد به اصل ۶۶ قانون اساسی و ماده ۱۹۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس گفت: در این ماده قانون آمده است که در مواردی که طرح یا لایحه قانونی مربوط به امور داخلی مجلس نباشد، از طریق هیات رئیسه به وزیر یا مسئول اجرائی مربوطه رسماً‌ اطلاع داده می‌ شود تا خود یا معاون او که رسماً به مجلس معرفی شده در جلسه علنی حاضر شود و در مذاکرات شرکت نماید. درصورت اطلاع و عدم ‌حضور وزیر یا معاون بدون عذر موجه، از طرف رئیس مجلس مؤاخذه خواهد شد. اما متاسفانه در جلسه روز جاری نه وزیر مربوطه حضور یافته و نه معاون ایشان جهت ارائه گزارش در صحن حاضر شده است.

عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: از رییس مجلس تقاضا دارم در مقابل این رویه ایستاده و اجازه ندهند که این مسائل تبدیل به عادت شود چرا که بر اساس ماده ۱۹۱ قانن آیین نامه داخلی مجلس، وزیر مربوطه یا معاون ایشان باید در صحن جهت ارائه گزارش بابت دستورکار روز صحن حاضر شوند.

وی افزود: حتی بر اساس ماده ۱۴۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز، کمیسیون‌ ها موظفند، در موقع رسیدگی به طرح ها و لوایح ، از وزرا و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط دعوت به عمل آورند اما متاسفانه این رویه نیز توسط وزرا رعایت نمی شود که از رییس مجلس تقاضا دارم این موارد را پیگیری کند تا اجازه ندهد این رویه تبدیل به عادت شود.

