دقایقی قبل صورت گرفت؛
آغاز نشست علنی چهارشنبه ۹ مهر ماه مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی صبح امروز مجلس دقایقی قبل به ریاست دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
به گزارش ایلنا، جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه، رأس ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه و با حضور ۱۹۸ نفر از نمایندگان آغاز شد.
روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار نشست صد و بیست و هشتم مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده.