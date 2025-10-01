خبرگزاری کار ایران
دقایقی قبل صورت گرفت؛

آغاز نشست علنی چهارشنبه ۹ مهر ماه مجلس شورای اسلامی

آغاز نشست علنی چهارشنبه ۹ مهر ماه مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی صبح امروز مجلس دقایقی قبل به ریاست دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه، رأس ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه و با حضور ۱۹۸ نفر از نمایندگان آغاز شد.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار نشست صد و بیست و هشتم مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده.

