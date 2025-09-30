پیام تسلیت سرلشکر پاکپور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی

بسم الله الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت حاجیه خانم فاطمه احمدی، مادر شهیدان والا مقام «سیدحسین، سید محمد و سیدحسن حسینی مزینانی» موجب تاثر و تالم فراوان گردید.

مادران و زنانی همچون حاجیه خانم احمدی با تربیت فرزندانی پاک نهاد و دلاور که با دلی سرشار از عشق به حق در مسیر حقانیت و حفظ ارزش‌های این سرزمین جان خویش را فدا کردند، عشق به میهن و ایمان به خداوند را معنا بخشیدند و مایه فخر و مباهات جامعه هستند. شهادت چنین فرزندانی نه تنها مایه سربلندی خانواده‌شان بلکه الگوی ایثار و از خودگذشتگی برای همگان است.

بدون شک صبر زینبی و شکیبایی این مادر والا مقام در فراق فرزندان شهیدش، ذخیره‌ای ارزشمند و گرانبها در روز عقبی برای ایشان خواهد بود.

اینجانب در گذشت آن فقیده سعیده را به خانواده محترم ایشان و عموم داغدیدگان تسلیت عرض نموده و رحمت واسعه الهی و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همجواری با فرزندان شهیدش را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی