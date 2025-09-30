خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت سرلشکر پاکپور در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی

کد خبر : 1693933
​فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی در گذشت مادر شهیدان والامقام حسینی مزینانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا متن پیام تسلیت سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی در گذشت مادر شهیدان والا مقام حسینی مزینانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت حاجیه خانم فاطمه احمدی، مادر شهیدان والا مقام «سیدحسین، سید محمد و سیدحسن حسینی مزینانی» موجب تاثر و تالم فراوان گردید.

مادران و زنانی همچون حاجیه خانم احمدی با تربیت فرزندانی پاک نهاد و دلاور که با دلی سرشار از عشق به حق در مسیر حقانیت و حفظ ارزش‌های این سرزمین جان خویش را فدا کردند، عشق به میهن و ایمان به خداوند را معنا بخشیدند و مایه فخر و مباهات جامعه هستند. شهادت چنین فرزندانی نه تنها مایه سربلندی خانواده‌شان بلکه الگوی ایثار و از خودگذشتگی برای همگان است.

بدون شک صبر زینبی و شکیبایی این مادر والا مقام در فراق فرزندان شهیدش، ذخیره‌ای ارزشمند و گرانبها در روز عقبی برای ایشان خواهد بود.

اینجانب در گذشت آن فقیده سعیده را به خانواده محترم ایشان و عموم داغدیدگان تسلیت عرض نموده و رحمت واسعه الهی و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همجواری با فرزندان شهیدش را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

انتهای پیام/
