حجت‌الاسلام سعیدی رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره احتمال تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به کشورمان و الزامات مقابله با تهدیدات اسرائیل گفت: بنده که علم غیب ندارم که جواب صریح بدهم اما در این موضوع دو نظر وجود دارد؛ یکی اینکه ممکن است دشمن دست به یک دیوانگی دیگر بزند. در مقابل عده‌ای می‌گویند شرایط اسرائیل ایجاب نمی‌کند که اقدامی انجام دهد، زیرا اوضاع در داخل اسرائیل به هم ریخته است.

آثاری از حمله دشمن مشاهده نمی‌کنیم

وی ادامه داد: نیروهای مسلح با مردم شرایط متفاوتی دارند. نیروهای مسلح باید صد درصد خود را به‌طور کامل آماده بدانند، اما مردم باید به زندگی خود ادامه دهند و نباید آنها را ملتهب کرد. در حال حاضر، ما آثاری از حمله دشمن مشاهده نمی‌کنیم.

رئیس دفتر عقیدتی و سیاسی فرمانده کل قوا در خصوص اهمیت انسجام ملی در شرایطی که دشمن به تهدیدهای خود ادامه می‌دهد، اظهار کرد: حضرت آقا می‌گویند اتحاد مقدس و وحدت مقدس. این دارای قداست است و باید این قداست حفظ شود. آنچه که توانسته این سه عامل، یعنی رهبری، مردم و نیروهای مسلح را در دفع و رفع این خطر یاری کند، اتحاد مقدس است که در صورتی که خدای نخواسته حمله‌ای صورت بگیرد، باید حفظ گردد.

اگر در صحنه باشیم دشمن دست به کار خطرناک نخواهد زد

وی خاطرنشان کرد: اگر ما در صحنه باشیم و اتحاد و وحدت وجود داشته باشد، قطعاً دشمن دست به اقدام خطرناک و اشتباه محاسباتی نخواهد زد.

