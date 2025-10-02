کسی که از مناظره درباره مسائل کشور طفره برود حتما ریگی در کفش دارد

رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها اعلام کرد که حاضر به مناظره در خصوص برجام است و سعید جلیلی هم پس از مطرح شدن این موضوع در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز این مناظره را پذیرفت اما بعد تلویحا از زیر آن شانه خالی کرد، گفت: مناظرات باعث می‌شود زوایای پنهان خیلی از مسائل برای مردم آشکارتر شود به ویژه آن‌که از زبان یک رئیس‌جمهور سابق این مسائل گفته شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آقای روحانی و جلیلی دارای مناصبی بودند و همین امر باعث می‌شود به مسائل و اتفافاتی که افتاده است اشراف داشته باشند. بنابراین اگر این مناظره رخ بدهد، بخش زیادی از جامعه آگاه و از زوایای پنهان اتفاقاتی که تا الان افتاده، مطلع می‌شوند.

وی افزود: من فکر می‌کنم دست آقای روحانی برای مذاکره بسیار پر است و این مذاکره می‌تواند به نفع جریان اعتدال‌گرای کشور باشد.

سپهوند بیان کرد: این مناظره می‌تواند تأثیر شگرفی روی مسائل سیاسی در آینده بگذارد و آن بخش خاکستری از جامعه که آگاهی چندانی راجع به موضوعات کلیدی ندارند، آگاه‌تر شود.

وی با بیان این که جریان‌هایی که تا الان مخالف برجام بودند و تلاش زیادی کردند، باید پاسخگو باشند ، عنوان کرد: این افراد با کشورهای اروپایی و آمریکا در گفتمان مخالفت با برجام همراهی کردند و موجب شدند ما به این شرایط برسیم که باید پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس یادآور شد: همین آقایان در دولت‌های نهم و دهم به ۶ قطعنامه‌ای که علیه کشورمان صادر شد کاغذ پاره می‌گفتند و شرایطی را علیه این کشور ایجاد کردند، بعدها هم برجامی که ۱۰ سال ما را از ۶ قطعنامه معاف کرده بود را زیر سوال بردند و امروز بعد از ۱۰ سال تازه ما برگشتیم به سر همان قطعنامه‌ای که آن‌ها ایجاد کردند.

وی تاکید کرد: آگاهی نسبت به مسائل باعث می‌شود که جامعه ما راه درستش را پیدا کند و حتی حاکمیت را هم در مسیر صحیح قرار دهد. یعنی فقط بحث جامعه نیست، حاکمیت ما شامل ارکان حاکمیت، سه قوه و نهادها و سازمان‌های مختلفی که وجود دارند، هم در جریان قرار می‌گیرند و راه درست که به آن‌ها نشان داده شود، همراهی و همگرایی بهتری خواهند داشت.

سپهوند گفت: بنابراین اگر کسی از مناظره طفره برود، معلوم است که دوست دارد مسائلی را از ملت پنهان کند و به قول معروف، حتماً ریگی در کفش دارد.

