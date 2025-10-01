صمصامی در گفتوگو با ایلنا:
قراردادهای دولت با بابک زنجانی فاجعهای است که نشاندهنده ضعف حکمرانی کشور است
یک نماینده مجلس گفت: میگویند قراردادهایی که بابک زنجانی با دولت بسته شفافسازی شود، من میگویم اصل قراردادهایی که بسته شده زیر سوال است، اصلا چرا باید چنین قراردادهایی با یک چنین آدمی بسته شده باشد؟ این نشاندهنده ضعف حکمرانی است که یک چنین فاجعهای در کشور در حال رخ دادن است.
حسین صمصامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره امضای قرارداد از سوی برخی وزارتخانههای دولت مانند راه و نفت با بابک زنجانی یا شرکتهای منسوب به او و سوالاتی که در افکار عمومی ایجاد شده است، گفت: باور میکنید خود من هم جزئیات این مساله را نمیدانم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کسی که حکم اعدامش صادر شده است و به عنوان یک مفسد اقتصادی در جامعه مطرح شده و همه این را باور دارند که چنین اتفاقی افتاده است، بعداز یک مدتی میآید و مصاحبه میکند و حتی رئیس کل بانک مرکزی را زیر سوال میبرد؛ این ناشی از ساختار ضعیف حکمرانی در کشور است.
وی ادامه داد: نمیدانم این چه ساختاری حکمرانی است و دولت چگونه با کسی که چنینی وجهه خرابی دارد، قرارداد میبندد.
صمصامی با اشاره به اینکه بابک زنجانی راننده رئیس پیشین بانک مرکزی بوده است، عنوان کرد: سوال این است که ایشان این پولهایی که به دست آورده را از کجا آورده است؟ به هر حال زد و بندهایی اتفاق افتاده است.
وی یادآور شد: ما یک زمانی نمیتوانستیم نفت صادر کنیم گفتند یکسری افراد بیایند به عنوان بخش خصوصی این کار را انجام دهند ولی قرار شد منافع کشور بازگردد. ایشان این همه منابع از کجا آورده است؟ اینها همه زیر سوال است و ابهاماتی است که در ذهن مردم وجود دارد.
این نماینده مجلس افزود: حال میگویند قراردادهایی که این شخص با دولت بسته شفافسازی شود، من میگویم اصل قراردادهایی که بسته شده زیر سوال است، اصلا چرا باید چنین قراردادهایی با یک چنین آدمی بسته شده باشد؟ این نشاندهنده ضعف حکمرانی است که یک چنین فاجعهای در کشور در حال رخ دادن است.
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد، بیان کرد: بله، باید پاسخگو باشد، حتما دولت هم دلایل خاص خودش را دارد اما این که با فردی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شده قرارداد بسته میشود، این محل سوال است، برای نمایندگان هم این سوال وجود دارد.