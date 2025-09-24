خبرگزاری کار ایران
برگزاری یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش+ تصاویر
یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور برخی از فرماندهان، ایثارگران و خانواده‌های شهدای این نیرو در تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ با حضور خانواده شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه پدافند هوایی ارتش برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم صادقیان، فرمانده منطقه پدافند هوایی تهران در این مراسم بزرگداشت شهدا را آموزش ایثار به نسل تازه دانست و گفت: ایثارگری و شجاعت شهدای دفاع دوازده روزه ملت ایران نشان داد، دفاع مقدس ۸ ساله همچنان در میان ملت ایران زنده است.

