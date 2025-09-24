برگزاری یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش+ تصاویر

به گزارش ایلنا، مراسم یادواره شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ با حضور خانواده شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه پدافند هوایی ارتش برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم صادقیان، فرمانده منطقه پدافند هوایی تهران در این مراسم بزرگداشت شهدا را آموزش ایثار به نسل تازه دانست و گفت: ایثارگری و شجاعت شهدای دفاع دوازده روزه ملت ایران نشان داد، دفاع مقدس ۸ ساله همچنان در میان ملت ایران زنده است.

