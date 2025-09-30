خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
کد خبر : 1693709
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن حسینی مزینانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاجیه خانم فاطمه احمدی؛ مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن حسینی مزینانی و همسر رزمنده فقید پیشکسوت مرحوم حاج سید احمد حسینی‌مزینانی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت بانوی صبور و مکرمه، حاجیه خانم فاطمه احمدی، مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن حسینی مزینانی و همسر رزمنده فقید پیشکسوت مرحوم حاج سیداحمد حسینی‌مزینانی، پس از سال‌ها ایثار و بردباری، موجب تأسف و تأثر شد.

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی

این مادر مومنه با تربیت فرزندانی رشید و دلاور در دامان پرمحبت خویش و تقدیم آنان در راه آرمان‌های انقلاب و نظام، جلوه حقیقی از ایثار و رشادت بودند که در طول سال‌ها فراق عزیزانش هیچگاه خللی در ایمان و عقیده راسخش ایجاد نشد و ثابت‌قدم بر سر عقیده و هدفی که فرزندانش را برایش فدا کرده بود ایستاد.

ضمن عرض تسلیت این مصیبت به مردم شریف شهرستان‌های سبزوار و داورزن استان خراسان رضوی، خانواده محترم و سایر بستگان، برای آن بانوی صالحه که پس از سال‌ها رنج دوری، اینک در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت، رحمت و رضوان‌الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی