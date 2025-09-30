پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاجیه خانم فاطمه احمدی؛ مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن حسینی مزینانی و همسر رزمنده فقید پیشکسوت مرحوم حاج سید احمد حسینی‌مزینانی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت بانوی صبور و مکرمه، حاجیه خانم فاطمه احمدی، مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن حسینی مزینانی و همسر رزمنده فقید پیشکسوت مرحوم حاج سیداحمد حسینی‌مزینانی، پس از سال‌ها ایثار و بردباری، موجب تأسف و تأثر شد.

این مادر مومنه با تربیت فرزندانی رشید و دلاور در دامان پرمحبت خویش و تقدیم آنان در راه آرمان‌های انقلاب و نظام، جلوه حقیقی از ایثار و رشادت بودند که در طول سال‌ها فراق عزیزانش هیچگاه خللی در ایمان و عقیده راسخش ایجاد نشد و ثابت‌قدم بر سر عقیده و هدفی که فرزندانش را برایش فدا کرده بود ایستاد.

ضمن عرض تسلیت این مصیبت به مردم شریف شهرستان‌های سبزوار و داورزن استان خراسان رضوی، خانواده محترم و سایر بستگان، برای آن بانوی صالحه که پس از سال‌ها رنج دوری، اینک در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت، رحمت و رضوان‌الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/