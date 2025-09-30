پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر شهیدان حسینی مزینانی
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن حسینی مزینانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت حاجیه خانم فاطمه احمدی؛ مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن حسینی مزینانی و همسر رزمنده فقید پیشکسوت مرحوم حاج سید احمد حسینیمزینانی را تسلیت گفت.
متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
انالله و اناالیه راجعون
درگذشت بانوی صبور و مکرمه، حاجیه خانم فاطمه احمدی، مادر شهیدان والامقام سیدمحمد، سیدحسین و سیدحسن حسینی مزینانی و همسر رزمنده فقید پیشکسوت مرحوم حاج سیداحمد حسینیمزینانی، پس از سالها ایثار و بردباری، موجب تأسف و تأثر شد.
این مادر مومنه با تربیت فرزندانی رشید و دلاور در دامان پرمحبت خویش و تقدیم آنان در راه آرمانهای انقلاب و نظام، جلوه حقیقی از ایثار و رشادت بودند که در طول سالها فراق عزیزانش هیچگاه خللی در ایمان و عقیده راسخش ایجاد نشد و ثابتقدم بر سر عقیده و هدفی که فرزندانش را برایش فدا کرده بود ایستاد.
ضمن عرض تسلیت این مصیبت به مردم شریف شهرستانهای سبزوار و داورزن استان خراسان رضوی، خانواده محترم و سایر بستگان، برای آن بانوی صالحه که پس از سالها رنج دوری، اینک در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت، رحمت و رضوانالهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی