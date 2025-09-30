سلیمانی در تذکر شفاهی تأکید کرد:
ضرورت ادامه روند توقف قطارهای عبوری در ایستگاه نیشابور
نماینده مردم نیشابور در مجلس خواستار ادامه روند توقف قطارهای عبوری در ایستگاه قطار نیشابور شد.
به گزارش ایلنا، یحیی سلیمانی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قدمت ۷ قرنی ایستگاه نیشابور که در نزدیکی مشهد مقدس قرار دارد، گفت: نیشابور قطب گردشگری شرق کشور و پذیرای گردشگران خارجی و داخلی است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: روزانه هزار نفر از ایستگاه قطار نیشابور تردد می کنند لذا عدم توقف قطارهای عبوری در این ایستگاه توجیهی ندارد و باید قطعا این توقف ها ادامه یابد.