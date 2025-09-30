خبرگزاری کار ایران
ضرورت ادامه روند توقف قطارهای عبوری در ایستگاه نیشابور

کد خبر : 1693707
نماینده مردم نیشابور در مجلس خواستار ادامه روند توقف قطارهای عبوری در ایستگاه قطار نیشابور شد.

به گزارش ایلنا، یحیی سلیمانی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قدمت ۷ قرنی ایستگاه نیشابور که در نزدیکی مشهد مقدس قرار دارد، گفت: نیشابور قطب گردشگری شرق کشور و پذیرای گردشگران خارجی و داخلی است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: روزانه هزار نفر از ایستگاه قطار نیشابور تردد می کنند لذا عدم توقف قطارهای عبوری در این ایستگاه توجیهی ندارد و باید قطعا این توقف ها ادامه یابد.

انتهای پیام/
