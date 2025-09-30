معینیآرانی در تذکر شفاهی:
شاهد افزایش افسارگسیخته قیمتها هستیم/ وزارتخانهها چه میکنند؟
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس در تذکری شفاهی خطاب به وزرای آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و دولت، از افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی انتقاد و بر پیگیری طرح کالابرگ، رفع دغدغه بازنشستگان، تکمیل زیرساختهای گردشگری و حل وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف تأکید کرد و خواستار اقدام فوری برای حل این مشکلات شد.
به گزارش ایلنا، مصطفی معینیآرانی در نشست علنی امروز (سهشنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم خطاب به دولت گفت: شاهد افزایش افسارگسیخته قیمتها به ویژه کالاهای اساسی هستیم که فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند. تدابیر دولت کجاست، وزارتخانهها چه میکنند؟ اهتمام کنید به طرح کالابرگ که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، به گونه ای که مردم قیمت ثابت و مابهالتفاوت را دولت پرداخت کند.
وی در ادامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: به درخواست بازنشستگان ۱۴۰۱ فرهنگی در خصوص محاسبه کامل رتبهبندی توجه ویژه داشته باشید و با پیگیری این موضوع دغدغههای آنان را برطرف نمایید. همچنین ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در منطقه کاشان و آران و بیدگل باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
معینیآرانی همچنین با اشاره به مطالبه کارکنان شوراهای حل اختلاف گفت: برخی از این کارکنان بیش از ۱۵ سال خدمت کردهاند و لازم است دولت و قوه قضاییه نسبت به تبدیل وضعیت شغلی آنان اقدام کرده و دغدغههای این عزیزان را رفع کنند.
وی در پایان خطاب به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: ضروری است تکمیل طرحها و زیرساختهای گردشگری و اشتغال در منطقه فرهنگی کاشان و مناطق بینالمللی کویر مرنجاب و کویر سیازگه به فوریت دنبال شود تا ظرفیتهای بالقوه این مناطق به ثمر برسد.