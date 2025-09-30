مهمترین راهبرد دانشگاه جبران وضعیت فعلی کشور است

به گزارش ایلنا، «محمدرضا عارف» امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ در آیین اختتامیه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس، اظهار داشت: امروز در مسیر شهدا هستیم و راه اعتلا و رشد کشور را ادامه می‌دهیم، دانشگاه در هشت سال دفاع مقدس و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شهدای عزیزی تقدیم نظام و ملت بزرگوار ایران کرد که برای خانواده این شهدای گرانقدر صبر جزیل آرزومندیم.

عارف با تبریک به برگزیدگان جشنواره دانشجوی نمونه کشوری، گفت: اگر در مسیر دانش خود، مسیر اعتلای کشور و پاسخ به مطالبات و دغدغه های مردم را انتخاب کردید، در راه درست قرار دارید. وجود جوانان و نیروی انسانی توانمند از مزیت‌های نسبی کشور است که ما در طول پنج دهه گذشته به خوبی از آن استفاده کرده ایم و اگر توانستیم در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میدان‌داری کنیم به برکت نگاهی بوده است که نظام ما به جوانان با نشاط و با انگیزه خود دارد.

وی با اشاره به فرهنگ الگوساز ایرانی، تصریح کرد: جوان و نوجوان به دنبال الگویی است که از رفتار و منش او الگوبرداری کند و یکی از انگیزه‌ها و مشوق‌ها برای هر دانش‌آموز و جوان الگوهایی است که در اطراف او قرار دارد. در امور فرهنگی نقش الگو از قوانین و مقررات و ضابطه پررنگ‌تر است و لذا دانشجویان نمونه و منتخب مسئولیت سنگینی برعهده دارند چرا که رفتار آنان الگوی نوجوانان و جوانان است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مسئولیت سنگین نخبگان در الگوسازی برای جامعه، اظهار داشت: یک دانشجوی نمونه وقتی که هیات علمی دانشگاه شود، چندین برابر سایر همکاران مسئولیت دارد چرا که الگو و شاخص است. البته ظرفیت نخبگان بسیار فراتر از این است چرا که ویژگی و شایستگی بیشتری دارد که بخشی از آن ذاتی و اکتسابی و بخشی دیگر، نتیجه زحمت خانواده آنهاست.

وی تاکید کرد که نخبگان باید سپاسگزار مردم باشند چرا که بسیاری از امکاناتی که در اختیار دانشجویان قرار میگیرد به قیمت محروم شدن مردم از بسیاری از امکانات و شرایط مناسب است.

عارف گفت: مهاجرت دانشجویان اگر به قیمت دستاوردی بالاتر و کمک به توسعه کشور در آینده باشد، به آن نیاز داریم و هزینه آنرا پرداخت خواهیم داد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه الگوبودن محدودیت ایجاد می‌کند و یک امتیاز نیست، افزود: توقع از یک دانشجوی نخبه و الگو بسیار بیشتر است.

وی در ادامه سخنان خود با تسلیت به خانواده دو دانشجوی جان باخته در حادثه اتوبوس دانشجویان دختر در جاده سمنان-سرخه، بیان داشت: از روسای دانشگاه‌ها و مدیران آموزش عالی تقاضا دارم که رعایت کنید و اجازه ندهید که هر اتوبوسی دانشجویان ما را جابجا کند. در این مورد نیز اگر دانشگاه غفلتی کرده است باید برخورد شود چرا که دانشجویان عزیز سرمایه‌های معنوی ما هستند.

عارف با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحریم‌های خشن و ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، اظهار داشت: از نظر روانی روی بحث مکانیسم ماشه بسیار کار کردند، آنها می‌دانند که ظرفیت مردم و دانشمندان برجسته علمی ما اجرایی کردن «فعل می‌توانیم» است. نخبگان ما دنبال سازندگی هستند و لذا اگرچه تحریم مشکلاتی برای ما ایجاد کرده است اما دستاوردهایی نیز داشته است.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از توسعه علم و فناوری ما به دلیل تحریم‌هاست، افزود: جنگ ۱۲ روزه وزن‌کشی علم و فناوری بود، در صحنه‌هایی که به علم و فناوری توجه کردیم دست برتر داشتیم و در زمینه‌هایی که مشکلات داشتیم به دلیل کم توجهی به علم و فناوری بود. اگر دانشگاهیان و اساتید بزرگوار ما این درس را از جنگ ۱۲ روزه بگیرند که کم کاری کردیم و می‌توانیم، شاید در مقابل هزینه‌ها و شهدای عزیزی که از دست دادیم بتوانیم خود را آرام کنیم که کجا کم کاری کردیم و باید بیشتر کار کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، تاکید کرد: امروز مهمترین راهبرد ما در دانشگاه جبران وضعیت فعلی است و باید در جهتی گام برداریم که به سند چشم‌انداز برسیم، قرار بود در علم و فناوری و اقتصاد جایگاه اول را داشته باشیم اما چند سال از آن عقب هستیم و باید تلاش کنیم که به آن برسیم.

عارف با بیان اینکه اکنون در وضعیت توقف جنگ و آتش هستیم،گفت: طرف ما به هیچ معیار اخلاقی و شناخته‌شده بین‌المللی پایبند نیست و باید با همان ابزاری که در دست دارد با او مقابله کنیم و آن چیزی نیست جز علم و فناوری. می‌توانیم با تلاش جوانان، نخبگان و اساتید با شتاب به پیش برویم و ضعف‌های خود را جبران کنیم.

وی با درخواست از تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی برای اینکه راهبرد استفاده از ظرفیت و هماهنگی را در برنامه خود قرار دهند، تصریح کرد: باید با تقسیم کار ملی و با هدف مشخص پیش رویم، دغدغه دانشگاه‌ها باید مسائل راهبردی باشد که نه تنها در منطقه بلکه در میان کشورهای صاحب علم و فناوری جایگاه برتری کسب کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: جامعه ما باید آثار شخصیتی افراد نخبه را درک کند و لذا باید دانشجویان نیز به تاثیرگذاری خود توجه داشته باشند. بدانیم که عناوین وسیله است و هدف تاثیرگذاری است و اگر در امتداد فتح قله‌های علمی دغدغه تاثیرگذاری داشته باشیم، مهم است.

وظیفه علم تراز کردن ناترازی‌هاست

عارف با بیان اینکه کشور ما با چالش‌های مختلفی مواجه است، گفت: در بخش‌های مختلفی ناترازی داریم و وظیفه علم تراز کردن است. توقع داریم که ناترازی‌ها با راهکار و نسخه علمی رفع شود و این وظیفه دانشگاهیان است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کار علمی به صورت فردی به جایی نمی‌رسد، گفت: باید همگرایی کنیم، نه تنها با دانشجویان و هم رشته‌ای‌های خود بلکه با دانشجویان و اساتید سایر علوم. هیچ علمی امروز مجرد نیست، اصولا تشکیلات کلاسیک در حال به هم ریختن است و شاید در آینده نزیک دانشکده مکانیک و برق نداشته باشیم چرا که علوم بین رشته‌ای پاسخگوی نیازهای جامعه است.

عارف در پایان سخنان خود با تاکید بر ضرورت همگرایی بین رشته‌ای و بین‌دانشگاهی، تصریح کرد: متاسفانه در دانشگاه‌های ما دو استاد در یک دانشکده از فعالیت‌های پژوهشی یکدیگر بی اطلاع هستند و همگرایی باید به عنوان راهبرد دهه آتی آموزش عالی کشور مورد توجه قرار گیرد.

