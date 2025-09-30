خبرگزاری کار ایران
دولت بازنشستگی اجباری ۴۰۰ استاد دانشگاه فرهنگیان را فوراً پیگیری کند

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس، در تذکر شفاهی خود به رئیس‌جمهور و وزرای دولت، از بازنشستگی اجباری و بدون حقوق ۴۰۰ استاد دانشگاه فرهنگیان و وضعیت معیشتی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها انتقاد کرد و خواستار رسیدگی فوری دولت شد.

به گزارش ایلنا، عبدالحسن همتی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس‌جمهور گفت: مردم تحت فشار اقتصادی هستند و گرانی هر روز فشار بیشتری بر آن‌ها وارد می‌کند. دولت باید هرچه سریع‌تر مشکلات اقتصادی به‌ویژه برای اقشار محروم را حل کند.

وی در ادامه خطاب به وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی تصریح کرد: موضوع شرکت زغال‌سنگ هنوز حل نشده و لازم است سریع‌تر رسیدگی شود.

همتی با انتقاد از اقدام وزارت آموزش و پرورش در خصوص دانشگاه فرهنگیان گفت: در ظلمی آشکار، ۴۰۰ نفر از بهترین اساتید دانشگاه فرهنگیان بدون هیچ‌گونه هماهنگی قبلی و با تضییع حقوقشان بازنشسته شدند. وزارت آموزش و پرورش باید هرچه سریع‌تر دستور بازگشت این عزیزان به دانشگاه را صادر کند تا در فرصت مناسب تعیین تکلیف شوند. این اساتید بیش از دو ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. همچنین مشکل بازنشستگان آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱ نیز باید هرچه سریع‌تر حل شود.

این نماینده مردم در مجلس در پایان تذکر خود به وزیر علوم اشاره کرد و گفت: کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها کمترین حقوق را در میان کارکنان دولت دریافت می‌کنند؛ وزارت علوم باید برای بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها فکری اساسی کند.

