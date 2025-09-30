ممکان در تذکر شفاهی:
اقدامات سلیقهای در تعطیلی پنجشنبهها باعث بلاتکلیفی مردم شده است
نماینده مردم ارومیه در مجلس اقدامات سلیقهای در تعطیلی پنجشنبه را موجب بلاتکلیفی مردم دانست از این رو از مجلس خواستار شد تا هر چه سریعتر موضوع تعطیلی پنج شنبه را تصویب و به قانون تبدیل کند.
به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور، وزرا و مسئولان دستگاههای مربوطه گفت: بازار کالاهای اساسی با افزایش بیرویه قیمتها و کمبود نظارت مواجه است و مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود تلاش میکنند اما فشار اقتصادی بر دوش آنها هر روز سنگینتر میشود و خانوادهها ناچار هستند تا بین نان، دارو و سایر مایحتاج روزمره خود انتخابهای سختی داشته باشند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: متأسفانه دستگاههای مسئول به ویژه سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان تاکنون اقدامات کافی برای حمایت از مردم انجام ندادهاند؛ از این رو انتظار داریم این دستگاهها فورا نسبت به کنترل بازار، برخورد با گرانفروشی و تضمین حقوق مصرف کنندگان اقدام کنند.
وی با اشاره تعطیلی روزهای پنجشنبه اضافه کرد: این موضوع موجب اقدامات سلیقهای برخی از استانها و بلاتکلیفی و نارضایتی شدیدی ایجاد کرده است این در حالی است که تهران بدون مشکل تعطیل است اما کارکنان سایر استانها همچنان مجبور به حضور در ادارات و نظارهگر تصمیات یکجانبه هستند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: وضعیت بلاتکلیفی در تعطیلی روزهای پنجشنبه نه تنها اعتماد مردم به مدیریت اجرایی را کاهش داده بلکه زندگی روزمره آنها را نیز مختل کرده است از این رو ضرورت دارد تا مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر موضوع تعطیلی پنجشنبه را تصویب و به قانون تبدیل کند تا عدالت در سراسر کشور جاری شود لذا تا زمان تصویب قانون انتظار میرود که مابقی استانها نیز به تبع تهران تعطیل شوند تا تبعیض اداری و سردرگمی کارکنان برطرف شود چرا که این اقدام عدالت و آرامش و بهرهوری را تضمین میکند./