حسنپور بیگلری در تذکر شفاهی:
شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی به حیاط خلوت وزارتخانهها تبدیل شدهاند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با انتقاد از بیتوجهی به ظرفیتهای عظیم صنایع و معادن مس دیار کریمان، در تذکری شفاهی خطاب به وزرا و هیئت دولت، خواستار تجدیدنظر فوری در سهم استان از تصمیمگیریها، رسیدگی به مشکلات معیشتی و اشتغال جوانان، ارتقای وضعیت آموزش و پرورش و همچنین تعیین تکلیف پروژههای میراث فرهنگی و حملونقل ریلی کرمان شد.
به گزارش ایلنا، شهباز حسنپور بیگلری در نشست علنی امروز (سهشنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: چگونه است که بیش از ۷۰ درصد صنایع و معادن مس کشور در دیار کریمان مستقر است اما سهم مردم این خطه در تصمیمگیریها صفر میباشد. آیا غیر از این است که شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی به حیاط خلوت وزارتخانهها تبدیل شدهاند؟ اگر در این زمینه فوراً تجدیدنظر صورت نگیرد، نمایندگان استان از اختیارات قانونی مجلس استفاده خواهند کرد.
وی ضمن تقدیر از خدمات استاندار کرمان، خواستار پیگیری جدی در زمینه تعیین سهم استان در ترکیب هیئتمدیرهها و تصمیمگیریهای کلان شد و افزود: از استاندار انتظار داریم با دعوت از دولتمردان به دیار کریمان، این موضوع را با فوریت دنبال کند.
نماینده مردم کرمان و راور همچنین در تذکری به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با توجه به ظرفیتهای بینظیر استان کرمان، لازم است دولت در خصوص طراحی و تصویب اولین منطقه ویژه فرهنگی ـ مذهبی با عنوان «ملک سلیمان» اقدام کرده و هیئتی را برای تعیین تکلیف بناهای ماندگار و میراث ارزشمند کرمان اعزام نماید.
حسنپور بیگلری در ادامه با اشاره به مشکلات آموزش و پرورش استان خطاب به وزیر مربوطه تأکید کرد: ضروری است هیئتی فوری برای بررسی مسائل دانشگاه فرهنگیان و همچنین سرانه پایین فضای آموزشی شهرستان کرمان اعزام شود.
وی در تذکری به هیئت دولت نیز بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشت، مسکن و اشتغال جوانان مؤمن، متخصص و متعهد استان کرمان تأکید کرد و اظهار داشت: ضمن تقدیر از معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و مدیرعامل بانک رفاه که به کرمان سفر داشته و در نشستهای تخصصی برای حل مشکلات مردم حضور یافتند، از سایر مدیران عامل بانکها و مسئولان ارشد دولت نیز دعوت میکنم در راستای بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب به دیار کریمان سفر کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان در تذکری به هیئت دولت خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت واگذاری زمین و نیز حل مشکلات ریلی کرمان شد و گفت: یکی از معضلات اساسی مردم دیار کریمان همین موضوع حملونقل ریلی است که نیازمند پیگیری ویژه دولت میباشد.