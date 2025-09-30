حسن نتاج در تذکر شفاهی:
چرا احکام بازنشستگان سال ۱۴۰۱ بر اساس رتبهبندی اصلاح و ابلاغ نمیشود؟
نماینده مردم بابل در مجلس همچنین نسبت به اظهارات غیرمسئولانه استاندار مازندران هشدار داد و افزود: استاندار با سخنرانیها و مصاحبههای مکرر خود حاشیهساز، نفاقآفرین و باعث تشویش اذهان عمومی میشود. شما نباید ناکارآمدی خود و برخی از دستگاههای اجرایی استان را متوجه نمایندگان کنید.
نتاج با اشاره به مشکلات متعدد استان، گفت: حل نشدن ابرچالش پسماند و زباله در استان مازندران و بهویژه شهرستان بابل، بیکاری جوانان، نارضایتی کشاورزان در بخش نهادههای کشاورزی به ویژه کود شیمیایی، نارضایتی دامداران در بخش نهادههای دامی، عدم تکمیل بسیاری از پروژههای حیاتی در حوزههای درمان و بهداشت، راه و آب و برق و همچنین مشکل آرد و نان و صفهای طولانی نانواییها شرمآور است. آقای استاندار، شما میبایستی این مشکلات را حل میکردید.
وی همچنین به وزیر آموزش و پرورش تذکر داد: چرا احکام بازنشستگان سال ۱۴۰۱ بر اساس رتبهبندی اصلاح و ابلاغ نمیشود؟ چرا نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام عملی انجام نمیدهید؟ چرا نسبت به جذب نیروهای توانمند طرح امین، پیشدبستانی و نهضت سوادآموزی که سابقه تدریس موفق و مدارک عالی دارند، اقدام عاجل نمیکنید؟ همچنین عدم شفافیت در عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و گلایه فرهنگیان نسبت به بیمه تکمیلی آتیهسازان باید بررسی شود.
در ادامه، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت نیروهای طرح امین، نهضتیها و پیشدبستانیها گفت: این مصوبه مجلس شورای اسلامی است و با آغاز مهر، لازم است سازمان برنامه و وزارت آموزش و پرورش پیگیری کنند. خواهش میکنم قانون اجرا شود. این نیروها سرگردان هستند و مراجعه مکرر به نمایندگان، زندگیشان را به هم ریخته است.
وی ادامه داد: اجرای مصوبات و تصمیمات قانونی در این زمینه، گامی ضروری برای پایان سرگردانی نیروهای آموزشی و بازگرداندن آرامش به زندگی آنان است.
علیرضا منادی سپیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، نیز با قدردانی از پیگیری حاجیبابایی گفت: در موضوع ساماندهی نیروهای غیررسمی، نهضت سوادآموزی و پیشدبستانی، حق با نیروهایی است که قبلاً خرید خدمات بودهاند. در جلسهای با رئیس سازمان برنامه و رئیس کمیسیون اجتماعی و اعضای کمیسیون آموزش، مقرر شد آمار مستند از این افراد تهیه شود در همین راستا امروز ساعت ۴ جلسهای در دفتر معاون اداری و مالی وزیر آموزش و پرورش با هدف جمعآوری آمار دقیق و اتخاذ تصمیم قطعی برگزار خواهد شد تا وضعیت این نیروها تعیین تکلیف شود.