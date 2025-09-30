یزدیان در تذکر شفاهی:
نماینده مردم اصفهان در مجلس هشدار داد که بحران آب در کشور و به ویژه در فلات مرکزی، به یک بحث امنیتی تبدیل شده است. خواهش میکنم قبل از اینکه مسائل جدیتر شود، دولت نسبت به تأمین آب و مدیریت برداشتها جدیتر برخورد کند.
به گزارش ایلنا، حامد یزدیان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیسجمهور گفت: نمیخواهم درباره برخی همکاران شما در دولت که همه چیز اقتصاد کشور را به مذاکرات موکول کردهاند صحبت کنم، اما وفاق میان ما محورش برنامه هفتم توسعه کشور بوده است. اخیراً نامهای ۴۸ صفحهای به مجلس ارسال کردهاید که در آن احکام غیرقابل اجرای برنامه را ذکر کردهاید. عمده احکامی که مربوط به بهرهوری، به ویژه در حوزه آب و کشاورزی است، غیرقابل اجرا اعلام شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور و توافقات قبلی گفت: مگر ما با شما عهد نکرده بودیم که برنامه هفتم را اجرا کنیم؟ در زمان انتخابات ریاست جمهوری نسبت به این امر قول دادید، اینکه بعد از یک سال، اعلام شود عمده احکام غیرقابل اجراست، قابل قبول نیست. در زمان تصویب این قانون شما جزو نمایندگان مجلس بودید! اگر مدیران دولت خستهاند، اعلام کنند و مدیران جوان و با انگیزه انقلابی وارد میدان شوند تا برنامه اجرا شود.
یزدیان همچنین با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری درباره راهحل کشور، تأکید کرد: در شرایطی که راه حل کشور نه جنگ و نه صلح، موضوع کار و فعالیت و تأکید بر علم، دانش و معنویت است، نباید نخبگان کشور را مغرور تلقی کرد و به رد شدن در دوران دبیرستان افتخار نمود.
وی در پایان هشدار داد: بحران آب در کشور و به ویژه در فلات مرکزی، به یک بحث امنیتی تبدیل شده است. خواهش میکنم قبل از اینکه مسائل جدیتر شود، دولت نسبت به تأمین آب و مدیریت برداشتها جدیتر برخورد کند.