امروز دو اولویت رفاهی اصلی داریم که باید بدون معطلی پیگیری کنیم دولت اجرا کند مجلس هم پای کار خواهد بود.

یکی اجرای قانون کالابرگ به شیوه ای که قیمت کالا برای پرداخت مردم در طول سال ثابت بماند و قدرت خرید در برابر تورم حفظ شود و دیگری حل مسأله مسکن با راهکار برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن.

