شهرداری تهران گزارشی از اقدامات خود در مدت جنگ ۱۲ روزه به مجلس ارائه کند

به گزارش ایلنا، احمد بیگدلی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با تأکید بر اینکه سیاستمداران باید به صحبت های خود در فضای مجازی دقت کنند و کودکان که سرمایه آینده کشور هستند را به ابزاری برای طعنه ها تبدیل نکنند، گفت: دوقطبی سازی در جامعه از سوی هر کسی باشد، بی ثمر بوده و نتیجه ای جز شکاف اجتماعی ندارد که خلاف منویات رهبری است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: طی هفته های اخیر از شهرداری تهران برای خدماتی که در مدت ۱۲ روزه جنگ داشت در مجلس قدردانی شد که لازم است برای ارائه گزارشی در این خصوص به مجلس بیایند تا ببینیم واقعا خدماتی انجام شده است یا خیر.

وی افزود: ۵ درصد از بهای گندم گندمکاران از آنها کسر می شود در حالی که خسارت آنها پرداخت نمی شود.

عضو مجمع نمایندگان استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت نهضتی ها، طرح امینی ها و پیش دبستانی ها باید تعیین تکلیف شده و نیروهای شرکتی به ویژه در شوراهای حل اختلاف تبدیل وضعیت شوند.

انتهای پیام/