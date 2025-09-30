ایران مقتدر در مقابل ظلم و زور تسلیم نخواهد شد

به گزارش ایلنا، عبدالحکیم آق ارکاکلی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود ضمن سلام به ملت ایران ،شعری را با زبان ترکمنی قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است: اهل جهان از روی زمین بساط ظلم تو را خواهند برچید و ژنرال های خونخوارت را به دار خواهند آویخت؛ روزی ملت مستضعف و مظلوم جهان با اتحاد خویش تخت تو را بر زمین خواهند زد؛ ای آمریکای ظالمی که از پنجه‌هایت خون می‌چکد! اهل جهان روزی از روی زمین بساط ظلم تو را خواهند بخشید و ما امت اسلامی جهان یکی خواهیم شد و با اتحاد خویش به تو امان نخواهیم داد؛ای آمریکای ظالمی که از پنجه‌هایت خون می‌چکد.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس دوازدهم افزود: عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران، بالاخص محضر مردم شریف استان گلستان و مرکز فرهنگی و تاریخی قلب تپنده ترکمن صحرا، یعنی شهرستان "گنبد کاووس" که بلندترین بنای آجری جهان با قدمت بیش از هزار سال و شهر تاریخی جورجان، تالاب های بین‌المللی سه گانه "آلماگل "،"آراگل"و "آجی گل" ثبت شده در قدیمی‌ترین معاهده بین‌المللی یعنی کنوانسیون رامسر، بزرگترین قدیمی‌ترین و غنی‌ترین مجموعه اسب دوانی کشور، ریشه‌دارترین منطقه در ورزش والیبال، منطقه آزاد اینچه برون، روستاهای تاریخی ومرزی، شهرهای تاریخی و مرزی کرند و اینچه برون، بازارچه معروف و مرزی آن، کلان روستای حاجی قویشان زادگاه عارف و شاعر نامی جهان شمول ترکمن "مختوم قلی فراغی".

وی ادامه داد: سلام بر استان گلستان و گنبد کاووس، ۱۴۵ کیلومتر؛ امن‌ترین مرز و منطقه کشور، دروازه ورود به آسیای میانه و صدها فرصت بی‌نظیر را در کنار فرهنگ اقوام نجیبش جای داده است و خاک مقدس آن با مرقد امامزاده "یحیی ابن زید ابن علی بن حسین ابن علی (ع) و شهدای عزیزش مطهر شده است.

آق ارکاکلی با بیان اینکه با افتخار قدردان تلاش‌های ارزنده قوای سه گانه خصوصاً دولت وفاق ملی که در شرایط سخت فعلی برای اقتدار ایران عزیزمان و رفع مشکلات ملت شریف مان در سایه همدلی و بهره‌مندی از منویات مقام معظم رهبری شبانه روزی می‌کوشند، تا گره ای از گرفتاری های امروز مرتفع شود،هستیم، بیان کرد: شکی نیست که امروز، ظالمان جهان همگی بر علیه، اسلام،انقلاب،ملت شریف ایران و خاک مقدس این وطنی که همه ما در آن به دنیا آمده‌ایم و در بالین پاک ایرانمان رشد کرده‌ایم،گرد هم آمدند؛ما باید هوشیار باشیم و آماده، پای کار تا پای جان!

رییس کمیته بررسی آمایش و توسعه استان‌های کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس طبق فرموده مقام معظم رهبری صیانت از اتحاد ملی ،وظیفه همگانی است بنابراین همه ما بایستی برای حفظ اتحاد مقدسی که سپری پولادین در مقابل تمام دشمنان است،تلاش کنیم؛چرا که امروز بیشترین تلاش دشمن بر خدشه دار کردن این هم صدایی، همدلی و همکاری شکل گرفته تاریخی برای توسعه ایران عزیزمان است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس با بیان اینکه امید است امت اسلامی با تاکید بر مشترکات و تقویت آنها در مسیر عزت اسلام با قدرت گام بردارند،مطرح کرد: قطعاً یکی از مهمترین مشترکات امت اسلامی،دفاع از مظلومین و مبارزه با رژیم منحوس صهیونیستی است که محکوم کردن جنایات این رژیم، صدای واحد تمام انسان‌های جهان است.

آق ارکاکلی خطاب به دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی تاکید کرد: دشمنان بدانند؛ تمام کارگزاران، خدمتگزار کشور عزیزمان با همراهی ملت شریف ایران، به دنبال چیزی جز تقویت مسیر و کیفیت خدمتگزاری به مردم نجیب، وفادار و اصیل ایران عزیزمان نیستند و اگر اندک اختلاف نظر،دیدگاه و یا بیان مشکلاتی هم وجود دارد؛ در چارچوب قانون، جز برای رفع مشکلات، تقویت گفتمان خدمت و انعکاس مشکلات مردم برای تصریح در تحقق آنها نیست و این از نقاط قوت جمهوری اسلامی و قانون مترقی اساسی ما یعنی عالی‌ترین سند حقوقی کشورمان است،که به ما با حمایت مردم عزیزمان، این جایگاه را داد و همه ی ما جان برکف برای حفظ تقویت اتحاد مقدسمان تا پای جان ایستاده ایم.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه ملت شریف ایران هرگز نگران نباشند؛ وعده الهی محقق خواهد شد ما تنها باید ایمانمان را قوی کنیم و بر حبل الهی چنگ زنیم، ایران مقتدر در مقابل ظلم و زور تسلیم نخواهد شد، خاطرنشان کرد: با افتخار به نشان قدردانی از ملت شریف ایران و حافظان امنیت و اقتدار ،سر تعظیم فرود می‌آوریم و مطمئن هستیم وعده الهی محقق خواهد شد."لاتَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا "،"إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ"،"وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا".

