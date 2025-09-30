به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی نسبت به وضعیت نابسامان حوزه گردشگری، افزایش بی‌رویه تورم و مشکلات مردم در دریافت وام ازدواج هشدار داد.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: وزیر این وزارتخانه باید پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای نجات صنعت گردشگری کشور دارد. این صنعت با آسیب‌های جدی و آثار زیان‌باری مواجه است همچنین وزارت اقتصاد قرار بود بسته‌های حمایتی برای این صنعت ارائه دهد؛ اما با گذشت چند ماه، هنوز اقدام عملی مشاهده نشده است.

جوکار با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و افزایش مداوم قیمت‌ها افزود: روند متغیرهای اقتصادی و تشدید تورم، فشار زیادی را به معیشت مردم به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و خوراکی وارد کرده؛ دولت چه برنامه مشخصی برای کنترل تورم و جبران این فشارها دارد؟

وی تأکید کرد: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، تولیدکنندگان را با کمبود منابع مالی مواجه کرده است و از سوی دیگر، بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات ناتوان هستند و این وضعیت، چرخه تولید را دچار اختلال کرده است لازم است بانک مرکزی در این زمینه اقدامات فوری انجام دهد.

نماینده مردم یزد در مجلس همچنین به تأخیرهای طولانی در پرداخت وام ازدواج اعتراض کرد و گفت: نوبت پرداخت وام ازدواج در برخی بانک‌ها به ۷ ماه رسیده است این تأخیر با قانون همخوانی ندارد. بانک مرکزی موظف است نظارت دقیق‌تری بر اجرای تسهیلات تکلیفی، از جمله وام ازدواج، اعمال کند.

جوکار یادآور شد: انتظار می‌رود با ورود جدی بانک مرکزی، مشکلات موجود در حوزه تولید، گردشگری و تسهیلات ازدواج برطرف شود و فشار از دوش مردم و فعالان اقتصادی برداشته شود.

انتهای پیام/