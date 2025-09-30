به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کلثوم اکبری گفت: در پرونده‌ای که در شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران تشکیل شد، این خانم متهم به قتل عمدی چند نفر و شروع به قتل عمدی بود. تشریفات قانونی انجام شد و در تاریخ ۲۶ شهریورماه رأی صادر شد. در خصوص مباشرت در قتل عمدی، حکم ده فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم صادر شد.

وی افزود: درباره قتل مرحوم محمدعلی حدادی، همه ورثه تقاضای دیه کردند. سایر اولیای دم نیز در صورت گذشت از قصاص، دیه دریافت خواهند کرد. در خصوص اتهام شروع به قتل آقای مسیح نعمتی، متهم به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: همچنین یکی از اولیای دم مرحوم میراحمد عمرانی، یعنی آقای سیدحسین عمرانی، گذشت کرد و طبق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، قرار موقوفی تعقیب صادر شد.

وی گفت: این آخرین وضعیت این پرونده است. خانواده‌ها و متهم ۲۰ روز برای اعتراض مهلت دارند و اعتراض در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد. پس از قطعیت رأی، اطلاع‌رسانی کامل خواهد شد.

انتهای پیام/