خبرگزاری کار ایران
سرلشکر موسوی:

نیروی دریایی ارتش از آمادگی کامل رزمی برخوردار است

نیروی دریایی ارتش از آمادگی کامل رزمی برخوردار است
رئیس ستادکل نیروهای مسلح در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه این نیروی راهبردی از آمادگی کامل رزمی در دریا، زمین و هوا برخوردار است، گفت: دریادلان ارتش در جنوب کشور آماده اجرای ماموریت های محوله ستند و تمام طرح‌های دفاعی و تهاجمی در مقابله با دشمن را روز به روز تمرین و به روز رسانی می‌کنند.

به گزارش ایلنا، سرلشکر موسوی با حضور در استان هرمزگان ضمن بازدید از یگان‌های سطحی، زیر سطحی، تکاوری و پروازی نیروهای دریایی ارتش و سپاه در بندرعباس از نزدیک با فرماندهان و کارکنان دو نیرو گفتگو و دیدار کرد.

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با حضور در مناطق مختلف نیروی دریایی سپاه در استان هرمزگان ضمن بازدید از یگان‌های رزمی و عملیاتی این نیرو، خاطرنشان کرد: در این بازدید تلفیقی از ایمان، انگیزه،دانش، تجربه و روحیه‌های جهادی و انقلابی را مشاهده کردم که این نشان از آمادگی صد در صد نیروی دریایی سپاه در حوزه‌های مختلف رزمی دفاعی و تهاجمی می‌دهد و این نیرو برای هرگونه دفاع و تهاجم در برابر دشمن آماده می‌باشند.

