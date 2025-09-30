خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم در جاده سمنان

دستور عارف برای رسیدگی فوری به وضعیت دانشجویان مصدوم در جاده سمنان
کد خبر : 1693604
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در تماس‌های جداگانه با استاندار سمنان و رئیس جمعیت هلال‌احمر دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت دانشجویان مصدوم حادثه تصادف رانندگی جاده سمنان ـ سرخه را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف صبح امروز در تماس‌های تلفنی جداگانه با محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، ضمن جویا شدن از آخرین روند درمانی و امداد رسانی به حادثه دیدگان تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه، دستورات لازم برای رسیدگی فوری و کامل به وضعیت این مصدومان را صادر کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین ضمن تسلیت به خانواده دانشجویان که در این حادثه عزیزان خود را از دست داده‌اند و آرزوی شفای عاجل برای مصدومین این حادثه، تاکید کرد که علت بروز این سانحه هرچه سریعتر بررسی و نتیجه به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی