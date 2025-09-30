به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر حفظ شأن و منزلت مجلس، گفت: قانون جوانی جمعیت در راستای نیاز کشور و جلوگیری از افزایش جمعیت پیر و سیاست های ابلاغی رهبری به تصویب رسید اما اجرای آن با مشکلاتی مواجه است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مردم ماه ها در انتظار پرداخت وام های خود از محل این قانون هستند، عنوان کرد: قرار است به ۴۰۰ هزار نفر که شرایط آن را دارند زمین داده شود اما تا کنون این اقدام انجام نشده است.

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت های اصلی وزارت بهداشت درباره سلامت و افزایش جمعیت، گفت: این وزارتخانه از ریل اصلی خود خارج شده و صرفا در حوزه سلامت فعالیت می کند و کاری با جوانی جمعیت ندارد و این خلاف قانون است.

حاجی دلیگانی در ادامه با اشاره مطلبی که اخیرا یکی از روزنامه‌ها از قول آزمایشگاه داران بخش خصوصی منتشر کرده است، گفت: این روزنامه مطلب خلاف واقعی را علیه قانون منتشر کرده و رسانه خارجی ایران اینترنشنال نیز بر آن موج سواری می کند؛ مطلب کذب این روزنامه صرفا باعث شده منافع ملی دچار خدشه شده و به این قانون مترقی حمله شود.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به بخش اول تذکر نماینده شاهین شهر با اشاره به اختیاری که به استانداران داده شده تا به خانواده هایی که شرایط قانونی را بر اساس قانون جوانی جمعیت دارند، زمین داده شود، گفت: طبق تذکری که رئیس مجلس نیز در این خصوص داده لازم است هرچه سریع تر زمین به خانواده های با ۴ فرزند و بالاتر داده شود.

