حسن عبدلیان‌پور در همایش نبرد حقوقی علیه جنایات بین‌المللی با تأکید بر اینکه این نبرد حقوقی از ابتدای جنگ آغاز شده و با پشتوانه کار علمی، جهادی و حضور میدانی کارشناسان ادامه خواهد داشت، گفت: هدف ما احقاق حقوق ملت ایران در برابر جنایات و تجاوزات غیرقانونی است.

وی افزود: کار اولیه ما مستندسازی و انجام کار کارشناسی دقیق بود. در سراسر کشور تمامی مواردی که می‌بایست دادخواست داده شود، ابتدا کارشناسی شدند و کارشناسان ما به صورت میدانی و عملیاتی در محل‌ها حاضر شدند و به هیچ عنوان کار صرفاً روی کاغذ انجام نشده است.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از کار کارشناسی توسط کارشناسان قوه قضاییه و مرکز وکلا انجام شد گفت: کار کارشناسی برای سازمان صدا و سیما، وزارت دفاع، دادگستری‌های کل کشور، سازمان های نظامی استان‌ها و دیگر نهادها انجام گرفته است. حتی درخواست‌های شخصی مردم نیز مورد کارشناسی دقیق قرار گرفته است.

رئیس مرکز وکلا ادامه داد: در مجموع حدود ۵۰۰۰ کارشناس متخصص در ۱۵ رشته مختلف به صورت میدانی و مستمر فعالیت کردند و همه مستندات کارشناسی در اختیار ما است. مرکز وکلا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، پرونده‌ها را به دقت بررسی و مستندسازی کرده و کارشناسان ما در قالب تیم‌های چندرشته‌ای، به صورت جهادی و میدانی، شواهد و مدارک مرتبط با جنایات و تجاوزات را جمع‌آوری و تحلیل کرده‌اند. این مستندات هم برای ارائه به محاکم داخلی و هم برای استفاده در مجامع بین‌المللی تدوین شده است.

وی افزود: اقدامات متقابل حقوقی ما شامل پیگیری حقوقی در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی، تدوین شکواییه‌های جامع و ارائه مستندات دقیق و در نهایت دادخواست است. مرکز وکلا با همکاری کارشناسان رسمی و حقوق‌دانان باتجربه، مسیر حقوقی این پرونده‌ها را به‌صورت تخصصی مدیریت می‌کند تا حقوق ملت ایران احقاق شود.

عبدلیان‌پور با اشاره به همکاری نزدیک مرکز وکلا با سایر نهادهای حقوقی تصریح کرد: این همکاری‌ها باعث شده تا اطلاعات و مستندات مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان جنگ تحمیلی به بهترین شکل جمع‌آوری شود و با حضور کارشناسان متخصص در ۱۵ رشته مختلف، پرونده‌ها با بالاترین دقت کارشناسی و مستندسازی شده‌اند.

وی درباره ظرفیت‌ها و چشم‌انداز آینده مرکز گفت: با وجود اینکه برخی کشورها صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها را ندارند، ظرفیت‌هایی که در مرکز ایجاد شده است، به نحو مطلوب در حال استفاده است و اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است. ان‌شاءالله در آینده این ظرفیت‌ها برای مردم عزیز کشورمان و فرهیختگان به صورت کامل ارائه خواهد شد و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

عبدلیان‌پور تأکید کرد: مرکز وکلا آماده هرگونه همکاری با عزیزانی است که پیشنهادات ویژه و راهگشا دارند و ما با تمام توان در خدمت هستیم. در بخش‌های بعدی برنامه نیز آماده همکاری و ارائه خدمات تخصصی هستیم.

