به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

تذکر سیدمحمد پاکمهر نماینده بجنورد، مانه، سملقان و جاجرم به همراه ۴۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزرای راه و شهرسازی و صمت؛ ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط دستگاه های متولی

تذکر همین نماینده به وزیر بهداشت؛ در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای تامین ارز مورد نیاز دارویی بیماران

تذکر صدیف بدری، محمد پاکمهر، رمضان رحیمی دشتلوئی، محمدرضا احمدی سنگر، شهباز حسن پور بیگلری، حسین صمصامی مزرعه آخوند، احمد مرادی، علی اکبر علیزاده و علی حدادی به رئیس جمهور و وزرای صمت، دادگستری، جهاد، اقتصاد؛ ضرورت نظارت بیشتر بر بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم.

تذکر علی کرد نماینده خاش، میرجاوه، تفتان و بخش های نصرت آباد و کورین به همراه ۳۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور؛ ضرورت هماهنگی سفر وزرا و معاونین آن ها به استان ها با نمایندگان.

تذکر همین نماینده به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و لزوم تامین ساختمان تجهیزات و خودرو برای ادارات و نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان های خاش، تفتان و میرجاوه.

تذکر عباس صوفی، علی حدادی، محمدرضا صباغیان بافقی، حسینعلی حاجی دلیگانی، کامران پولادی و محمدرضا احمدی سنگر به رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ضرورت تسریع در پرداخت مابه التفاوت همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی.

تذکر علیرضا زندیان نماینده بیجار به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری؛ ضرورت بازسازی و مرمت سقف و سردر بازار تاریخی بیجار و راه اندازی صنایع دستی امیر تومان.

تذکر محسن موسوی زاده نماینده اهواز، حمیدیه، باوی و کارون به وزیر راه و شهرسازی؛ لزوم تسریع در تکمیل پل های در حال ساخت و جاده کمربندی شهر اهواز.

تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و سردشت به همراه ۲۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی؛ ضرورت تسریع در عملیات احداث بزرگراه تمرچین- پیرانشهر.

تذکر فرامرز شاهسواری نماینده مردم هشترود به همراه ۲۷ نفر از نمایندگان به محمدرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، در مورد لزوم پاسخگویی درباره کاهش سهمیه شهرستان‌های هشترود و چاراویماق.

تذکر شهین جهانگیری (دو مرتبه)، وحید کنعانی کولر (دو مرتبه)، سلام ستوده (دو مرتبه)، سید سلمان ذاکر، هادی محمدپور، حسین‌پور و فرامرز شاهسواری به رئیس جمهور و وزرای جهادکشاورزی و کشور در مورد ضرورت تسریع در ارزیابی و جبران خسارت وارد شده به کشاورزان و باغداران کشور در اثر سرمازدگی، سیل و تگرگ سال گذشته

تذکر احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر و ۴۹ نفر از نمایندگان به غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در مورد لزوم پرداخت به‌موقع خسارت محصولات کشاورزی توسط بیمه‌ها

تذکر زندیان، نماینده مردم میانه و ۲۰ نفر از نمایندگان به احمد دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان، در مورد لزوم تسریع در اجرای پروژه هتل ۲۰۰ نفره ورزشکاران شهرستان بیجار

تذکر رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد و چگنی و ۶۵ نفر از نمایندگان به اسکندر مومنی کلاگری، وزیر کشور، در مورد ضرورت افزایش کنترل مبادی ورودی و داخلی شهرها توسط نیروی انتظامی برای شناسایی و دستگیری عوامل نفوذی رژیم صهیونیستی. (تذکر مربوط به زمان جنگ ۱۲ روزه بوده، اما همچنان مورد تأکید قرار دارد.)

تذکر علیرضا نوین، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و ۳۵ نفر از نمایندگان به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم بازنگری در نحوه پرداخت مطالبات بازنشستگان به‌صورت اقساط

تذکر عباس صوفی، نماینده همدان و فامنین، و ۷۴ نفر از نمایندگان به امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در مورد ضرورت تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای شوراهای حل اختلاف

تذکر بیت‌الله عبداللهی، نماینده اهر و هریس، به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مورد لزوم رسیدگی به تعلیق فعالیت معدن طلای هریس توسط سرمایه‌گذار خارجی

تذکر حمیدرضا بهنام‌گودرزی، نماینده الیگودرز، و ۳۵ نفر از نمایندگان به سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مورد لزوم رسیدگی به ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در مناطق روستایی شهرستان

تذکر سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه، به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد لزوم تسریع در ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی در شهرستان ارومیه

تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و ۵۵ نفر از نمایندگان به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و سید محمد اتابک، وزیر صمت در مورد لزوم تسریع در راه‌اندازی درگاه ملی اعلام بار کشوری برای جلوگیری از تبعیض در توزیع بار بین کامیون‌داران

تذکر کمال حسین‌پور، نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد، به عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در مورد لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای انتقال آب چشمه‌های علیمردان به شهر میرآباد

تذکر جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان، و ۲۷ نفر از نمایندگان به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مورد لزوم تسریع در تکمیل تقاطع غیرهمسطح شهرک زیبای شیراز

تذکر علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان، و ۲۷ نفر از نمایندگان به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مورد لزوم تحقق وعده ارتقای ایستگاه راه‌آهن دامغان.

تذکر روح‌الله نجابت نماینده شیراز و ۲۴ نماینده به وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت تکمیل راه آهن شیراز

انتهای پیام/