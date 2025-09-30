به گزارش ایلنا، کامران پولادی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن عرض سلام به ملت بزرگ ایران و مردم حوزه انتخابیه کلاردشت، تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت و افزود: پیروزی‌های تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور که موجب نشاط اجتماعی و خوشحالی مردم شد، مایه افتخار است.

وی از زحمات مربیان، سرپرستان و کشتی‌گیران قدردانی کرد و به طور ویژه از مربیان و ورزشکاران حوزه انتخابیه خود از جمله آقایان حسن امید، شایگان، بهرام موسوی، رمضان‌پور و محمد دیوسالار تقدیر کرد.

پولادی همچنین با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران حوزه انتخابیه‌اش ادامه داد: لازم می‌دانم قهرمانی پهلوان بااخلاق، امیرحسین کاوسی از روستای همیشه قهرمان گلنو در مسابقات جهانی کشتی ساحلی آزاد را نیز به مردم تبریک بگویم.

وی در بخش تذکرات خود خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بانک رفاه کارگران با اندوخته‌های کم‌کم قشر زحمتکش کارگران و بازنشستگان تأسیس شده و سال‌ها به این قشر خدمت‌رسانی کرده است، اما امروز خبرهای دیگری درباره تغییر وضعیت مالکیت آن شنیده می‌شود. تأکید می‌کنم که بانک رفاه باید همچنان در اختیار کارگران و بازنشستگان باقی بماند و این حق نباید تضییع شود.

نماینده مردم کلاردشت افزود: رانندگان زحمتکشی که شبانه‌روز در گرما و سرما در جاده‌ها فعالیت دارند تا حمل‌ونقل کشور دچار مشکل نشود، باید از خدمات بیمه‌ای کامل برخوردار باشند و تقاضا دارم بیمه این قشر حتماً به‌طور جدی پیگیری و اجرایی شود.

وی با اشاره به مسائل فرهنگیان نیز گفت: موضوع رتبه‌بندی معلمان به تصویب رسیده و در حال اجراست، اما موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی به‌ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد همچنان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که فرهنگیان ۳۰ تا ۳۵ سال عمر خود را در خدمت آموزش و پرورش کشور صرف کرده‌اند و روا نیست در دوران بازنشستگی با بی‌عدالتی مواجه شوند.

بر اساس این گزارش، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر پولادی گفت: برخی کارها اگر در زمان خود انجام شود شیرینی و حلاوت خود را دارد، اما وقتی باقی می‌ماند جز زحمت برای دولت، مجلس و مردم نتیجه‌ای ندارد.

وی افزود: موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب شده و انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر آن را اجرایی کند تا مراجعات مکرر نمایندگان و فرهنگیان به مجلس کاهش یابد.

انتهای پیام/