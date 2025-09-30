وزیر آموزش و پرورش نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای پیش دبستانی، نهضتی، حق التدریس و طرح امین اقدام عاجل کند

به گزارش ایلنا، سیدمحمد سادات ابراهیمی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: سلام و درود به روح پرفتوح امام راحل و ارواح طیبه شهدا و گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سالگرد جهاد عشایر غیور و غیرتمند عرب در منطقه منیور که به تبعیت از فتوای مرجعیت وقت شیعه صورت گرفت.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از رهنمودهای اخیر حکیمانه مقام معظم رهبری و همچنین مواضع مقتدرانه ریاست جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در مقابل زورگویی ها و سیاست‌های امپریالیستی آمریکا تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: جنگ، خشونت و کشتار بی گناهان، کار سیاستمداران بزدل و ترسویی است که همواره در تاریخ قافیه را به مقاومت آزادگان باخته‌اند؛ ملت ایران به عنوان قلب آزادگی، تمدن و صلح جهانی خواستار جنگ و خشونت نبوده و نیست اما در تاریخ درخشان خود ثابت کردند، هرگز متجاوزان مماشات نمی‌کنند و قلم پای متجاوزان را با شجاعت شکسته اند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس دوازدهم تصریح کرد: آمریکا و نظام سلطه بداند ایران، افغانستان، سوریه یا لیبی نیست که تصمیم زیادی خواهی‌های آنان شود و حوادث اخیر مانند جنگ ۱۲ روزه، قتل عام مردم غزه و همچنین حمله به قطر، حقانیت سیاست‌های جمهوری اسلامی را به اثبات رساند.

سادات ابراهیمی بیان کرد: فعال شدن مکانیزم ماشه توسط آمریکا و اروپا، شلیک به قلب دیپلماسی و استقلال ملت ها است؛ فعال شدن مکانیزم ماشه مشروعیت بخشی به رژیم های کودک کش و سفاکی مانند رژیم صهیونیستی و دهن کجی به تمامی ملت‌های آزادی دنیاست؛ مردم مطمئن باشند آمریکا به هیچ زبانی به جز زبان زور، دقیقا مثل خودش مانع نمی‌شود لذا اگر دوستدار وطن و سرزمینمان هستیم، باید مقاومت کنیم؛ هرچند مقاومت هزینه داشته باشد؛ چرا که هزینه مقاومت به مراتب از هزینه سازش کمتر است.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعاً در صورت وفاق، همدلی، تدبیر و استفاده از توان داخلی و کشورهای دوست همسایه، ظرف ۳ تا ۹ ماه می‌توان عوارض ناشی از تحریم‌ها را به کلی خنثی کرد؛ همچنان که در سالیان اخیر، تحریم بودیم اما دشمنان به نتایج دلخواه خود نرسیدند.

وی اظهار کرد: پیروزی تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد کشورمان در مسابقات المپیک کرواسی را به ملت بزرگ ایران و ریاست فدراسیون مربوطه و مخصوصا به پهلوان و قهرمان نامی کشور، تانک بختیاری امین میرزازاده از دیار شهرستان شهیدپرور گتوند، تبریک و تهنیت عرض می کنم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس دوازدهم ادامه داد: از دولت می‌خواهم در خصوص حل مشکل گرانی و تورم اشتغال چاره اندیشی اساسی کند؛ مخصوصا نسبت به دهک های پایین اقدام عاجل کند.

سادات ابراهیمی تصریح کرد: تذکر جدی میدهم به بنیاد مستضعفان که در سال ۱۳۹۴ همزمان با مجلس نهم بدون اینکه فاز تایر شرکت لاستیک خوزستان را راه اندازی کند، این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد و هم اکنون ۴۰۰ نفر کارگر حدود ۶ ماه است که حقوق نگرفته اند؛ وظیفه ذاتی بنیاد مستضعفان رسیدگی به مناطق محروم است و سازمان و بنیاد مستضعفان مکلف است با تسهیلات، شرکت مذکور را یاری دهد. آیا وقت آن نرسیده که هتل‌های پنج ستاره بنیاد مستضعفان و برج های تجاری آسمان خراش آن فروخته و صرف مناطق محروم شود.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چرا در خوزستان صد هزار نفر بازمانده از تحصیل داریم که توانایی خرید کفش، کیف، البسه و کرایه را ندارد و فاقد فضای آموزشی در روستاها می‌باشند؛ از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهم هرچه سریع‌تر نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای پیش دبستانی، نهضتی، حق التدریس، طرح امین و غیره اقدام عاجل کند.

وی گفت: از دولت می‌خواهم هرچه سریع‌تر نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی اقدام کند؛ همچنین از دولت می‌خواهم نسبت به حل مشکلاتی کشاورزان زحمتکش از قبیل نهادهای دامی و کود و سهم بذر اقدام کرده و قیمت گندم را از ۲۰ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش داده و به موقع و ظرف ۴۸ ساعت مطالبات کشاورزان را طبق قانون پرداخت کندو خسارت بیمه گندم دِین را نیز پرداخت کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: از همه جناح‌های سیاسی مطرح کشور در شرایط حساس کنونی می‌خواهم، بر شیپور اختلاف و تفرقه ندمند تا صدای واحد از کشور به دنیا مخابره شود و دشمنان برای همیشه مأیوس شوند.

انتهای پیام/