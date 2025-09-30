ملت ایران امروز به دولت قوی، پاسخگو و عملگرا نیاز دارد

به گزارش ایلنا، غلامرضا نویدی، نماینده مردم شهربابک، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری و موفقیت و عزت برای ملت فهیم ایران و به ویژه مردم شریف استان کرمان و حوزه انتخابیه شهرستان شهربابک، گفت: قبل از هر سخنی اجازه دهید حماسه دیگر از ملت بزرگ ایران را به فال نیک بگیریم؛ همانطور که در جنگ ۱۲ روزه اخیر دنیا یک بار دیگر شاهد بود که چگونه ملت غیور ایران با وحدت کلمه بی‌نظیر خود در کنار دولت و نظام ایستاد و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) دشمن متجاوز را به زانو درآورد و درس تاریخی دیگری بر تاریخ مقاومت افزود.این همراهی سترگ، سرمایه بی‌بدیل و پشتوانه محکمی برای عبور از همه مشکلات و مقابله با تحریم‌ها بوده و تجربه «برجام بی‌فرجام» مخصوصاً در اقدامات اخیر آمریکا و اروپا نیز باید مایه عبرت و چراغ راهی برای تصمیمات کلان کشور در روابط آینده با دنیا شود.

وی ادامه داد: امروز کشور ما در میدان دیگر درگیر چالش و جنگ اقتصادی و اجتماعی است؛ چالش‌هایی که رفع آن‌ها نیازمند همان عزم ملی، همراهی مجلس و اجرای سیاست‌های کارآمد و برنامه‌ریزی دقیق از سوی دولت بوده تا با توکل به خداوند و اعتماد به مردم بتوان بر آن‌ها غلبه کرد.

نویدی خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: در جبهه اقتصادی، تورم افسارگسیخته زندگی را برای مردم سخت کرده است. دولت باید با تمام قوا به میدان آمده، در کنار تولید داخلی بایستد و با بروکراسی که نفس کارآفرینان را گرفته، قاطعانه برخورد نماید. فساد، این خوره اقتصاد ملی، اعتماد عمومی را به یغما می‌برد. دولت محترم باید با قاطعیت تمام، با تقویت نظارت و شفافیت، این زنجیره شوم را برای همیشه بشکند.

وی ادامه داد: در میدان اجتماعی، شکاف طبقاتی پیوندهای انسانی ما را از بین می‌برد. عدالت‌خواهی باید سرلوحه کار دولت قرار گیرد. توزیع عادلانه منابع، حمایت از محرومان و تقویت بیمه‌های اجتماعی تنها راه بازگرداندن آرامش و امید به جامعه بوده و در برابر هجمه‌های فرهنگی نیز تنها سنگر مستحکم ما خانواده و ارزش‌های اصیل اسلامی است و انتظار می رود تا دولت با تمام توان از این سنگر دفاع کند.

نماینده مردم شهربابک تاکید کرد: بدون شک راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است؛ همان منشوری که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید فرموده‌اند. این تنها شعار نیست، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید با وحدت کلمه، دوری از جناح‌بندی‌ها و تمرکز بر منافع ملت ایران، قدم در این راه بگذارد. ملت بزرگ ایران امروز به دولت قوی، پاسخگو و عملگرا نیاز دارد؛ دولتی که به جای حرف، عمل نشان دهد و به جای وعده، نتایج ملموس ارائه کند.

نویدی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: باید از استان پهناور کرمان بگوییم؛ از آن دیار آفتابی که تاریخ در سینه‌اش نفس می‌کشد و ظرفیت‌ها در خاکش نهفته است؛ دیار سردار بزرگ مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی. امروز چشمان منتظر مردان و زنان استان کرمان، این گوهر درخشان میهن، به وعده‌هایی است که با ثروت‌های بیکران این خاک باید محقق شود. مردم این استان با امکاناتی که فراهم است سزاوار زندگی همراه با عزت و امکانات در خور غیرتشان هستند.

وی افزود: گردشگری بی‌نظیر این استان باید برای مردم شادی و رونق بیاورد. جوانان با استعداد و پرانرژی چشم به آینده دوخته‌اند تا منابع بانکی، شرکت‌ها و معادن غنی استان، پایه‌های اشتغال آنان باشد، نه صحنه‌ای برای تماشای وام‌ها و ثروت‌هایی که به جیب دیگران می‌رود.

نویدی ادامه داد: کمبود اعتبارات صدا و سیما که وظیفه هدایت افکار عمومی در مسیر صحیح را بر عهده دارد و همچنین دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی که وظیفه تحقق عدالت و تامین امنیت این استان پهناور را بر دوش دارند، از مشکلات مهم دیگر استان کرمان است. چگونه می‌توان از این دستگاه‌ها که کمترین اعتبارات را دریافت می‌کنند انتظار داشت عدالت را به درستی اجرا کرده و امنیت را تامین کنند در حالی که ابزار و امکانات لازم در اختیارشان قرار نمی‌گیرد؟

وی گفت: سهم ۴۰ درصدی حقوق دولتی معادن کشور از استان کرمان با کمترین بازگشت و همچنین رشد چشمگیر مالیات دریافتی به‌طوری که وصولی مالیات از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۶۶ هزار میلیارد تومان،در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، قابل پذیرش نیست. مسلماً اگر این رشد مالیاتی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی باشد، چرا سهم مناسبی از این مالیات‌ها صرف توسعه استان، افزایش بودجه عمرانی و کاهش محرومیت‌ها نمی‌شود؟ و اگر نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نیست، چرا باید واحدهای تولیدی منطقه متحمل این فشار شوند؟ چگونه است که کرمان پس از تهران و اصفهان سومین استان مالیات‌پرداز کشور است اما از این ظرفیت سهم ناچیزی دارد؟

نماینده شهربابک سپس به مشکلات حوزه انتخابیه خود پرداخت و گفت: این سرزمین پر افتخار با مساحتی معادل استان تهران و مردمی سخت‌کوش و انقلابی در میدان‌های دفاع از میهن، امروز با مشکلات متعددی روبه‌روست. از جمله: بی‌توجهی به سلامت روان جامعه، بی‌توجهی مسئولان به اقشار آسیب‌پذیر و مطالبات به حق کارگران، مشکلات کشاورزان و دامداران، شبکه مخابراتی و ارتباطی ناکارآمد، عدم توسعه صنایع کوچک و متوسط، بی‌توجهی به رونق گردشگری، کمبودهای زیرساختی، وجود ۷۰ درصد مدارس فرسوده، کمبود معلم، و اداراتی با نیروی انسانی، حقوق و تجهیزات ناکافی بخشی از این مشکلات بوده که صرف نظر از عملکرد دولت، مورد بی توجهی بهره بردار معادن خود یعنی صنعت مس نیز قرار دارد.

وی ادامه داد: شرکت ملی سایه و سینان که بخشی از فعالیت‌هایش را در شهربابک متمرکز نموده، به تعهدات اجتماعی خود در قبال مردم این منطقه به درستی عمل نکرده است. گرچه اخیراً با مدیریت جدید شاهد تحولات مثبتی در این شرکت هستیم، اما سوال من از وزیر صمت و هیئت مدیره این است که چرا مبالغ اختصاص یافته تحت عنوان مسئولیت اجتماعی با آسیب‌های وارده به شهرستان همخوانی ندارد؟ چرا سهامداران، مالیات به کام دولت را به پای شهرستان نمی‌نویسند؟

نویدی تاکید کرد: چرا علیرغم نیاز مردم به آب شرب، انتقال سالانه حدود ۲۰ میلیون متر مکعب آب از دشت خاتون‌آباد برای مصارف صنعت مس همچنان ادامه دارد و انتقال آب از خلیج فارس تسریع نمی‌شود؟ چرا ساخت ورزشگاه صنعت مس شهربابک پس از بیش از ۱۵ سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟ چرا پروژه تصفیه آب شرب شهرستان سرانجامی ندارد؟ چرا اختصاص سنگ فیروزه به فیروزه‌کاران و احداث بازارچه، به خانه فیروزه بی‌نتیجه مانده است؟ چرا از مدیران بومی شهربابک در هیئت مدیره و ارکان بیش از ۶۰ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی مس استفاده نشده و بی‌توجهی‌های مدیریت این صندوق به مردم شهربابک ادامه دارد؟

وی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور گفت: جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم! اینجا در مجلس شورای اسلامی صدای مردم استان کرمان و شهرستان شهربابک هستم. از جنابعالی، استاندار کرمان و همه مسئولان محترم می‌خواهم که این فریاد را بشنوید. این تنها یک درخواست نیست؛ یک دادخواهی است. دادخواهی برای خدمت بیشتر به مردم. از اینکه این صدا را شنیده و در راستای رفع مشکلات تلاش خواهید کرد، تشکر و قدردانی می‌کنم.

