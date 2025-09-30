نقدعلی در تذکر شفاهی:
مرغ کیلویی ۱۸۰ هزار تومان نشان میدهد معیشت مردم نیازمند مدیریت فوری است
یک نماینده مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: یک قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل شود تا تدابیر لازم برای ساماندهی وضعیت معیشت مردم اندیشیده شود، چرا که قیمتهایی مانند مرغ کیلویی ۱۸۰ هزار تومان نشان میدهد معیشت مردم نیازمند مدیریت فوری است.
به گزارش ایلنا، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر قوی شدن کشور و اصلاح ساختارها تأکید کردهاند. دیروز نیز جلسهای ارزنده با حضور رؤسای کمیسیونها برگزار شد که نتایج آن امروز بعدازظهر بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی افزود: لازم است در این دوران یک قرارگاه جنگ اقتصادی تشکیل شود تا تدابیر لازم برای ساماندهی وضعیت معیشت مردم اندیشیده شود، چرا که قیمتهایی مانند مرغ کیلویی ۱۸۰ هزار تومان نشان میدهد معیشت مردم نیازمند مدیریت فوری است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس ادامه داد: اصلاح ساختارهای زائد باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد تا کلام مقام معظم رهبری درخصوص قوی شدن و اصلاح ساختار اداری به منصه ظهور برسد.