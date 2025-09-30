خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جهانگیر:

دستگیری دو متهم پرونده قتل محیط‌بان هدایت‌الله دیده‌بان/ یک نفر همچنان متواری است

دستگیری دو متهم پرونده قتل محیط‌بان هدایت‌الله دیده‌بان/ یک نفر همچنان متواری است
کد خبر : 1693574
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمین پرونده قتل محیط‌بان هدایت‌الله دیده‌بان سه نفر بودند که دو نفر از آنها دستگیر شدند و یک نفر متواری است که برای دستگیری وی اقدامات متعددی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است. بحث ممنوع‌الخروجی و بحث توقیف خودرو صورت گرفته و حساب‌های بانکی وی نیز مسدود شده و اعطای نیابت به استان‌های همجوار و تشکیل کارگروه ویژه‌ای که توسط ضابطین برای دستگیری او انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود روز سه شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴  درباره پرونده قتل محیط‌بان هدایت‌الله دیده‌بان گفت: ضمن تشکر از ضابطینی که در حوزه‌های مختلف همکاری بی‌شائبه با دستگاه قضایی دارند، ما تقاضا می‌کنیم که در این خصوص هم با توجه به اینکه این محیط بان محترم مظلومانه به قتل رسیده هر چه سریعتر نسبت به شناسایی و دستگیری قاتلان اقدام شود.

وی  گفت: آن چیزی که در خصوص این پرونده هست این است که متهمین این پرونده سه نفر بودند که دو نفر از آنها دستگیر شدند و یک نفر متواری است که برای دستگیری وی اقدامات متعددی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است. بحث ممنوع‌الخروجی و بحث توقیف خودرو صورت گرفته و حساب‌های بانکی وی نیز مسدود شده و اعطای نیابت به استان‌های همجوار و تشکیل کارگروه ویژه‌ای که توسط ضابطین تشکیل شده برای دستگیری او انجام شده که امیدواریم طی روزهای آینده اتفاق خوبی در این خصوص بیفتد و شاهد این باشیم که هیچ مجرمی از دست قانون نتواند فرار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی