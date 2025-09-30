به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود روز سه شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ درباره پرونده قتل محیط‌بان هدایت‌الله دیده‌بان گفت: ضمن تشکر از ضابطینی که در حوزه‌های مختلف همکاری بی‌شائبه با دستگاه قضایی دارند، ما تقاضا می‌کنیم که در این خصوص هم با توجه به اینکه این محیط بان محترم مظلومانه به قتل رسیده هر چه سریعتر نسبت به شناسایی و دستگیری قاتلان اقدام شود.

وی گفت: آن چیزی که در خصوص این پرونده هست این است که متهمین این پرونده سه نفر بودند که دو نفر از آنها دستگیر شدند و یک نفر متواری است که برای دستگیری وی اقدامات متعددی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است. بحث ممنوع‌الخروجی و بحث توقیف خودرو صورت گرفته و حساب‌های بانکی وی نیز مسدود شده و اعطای نیابت به استان‌های همجوار و تشکیل کارگروه ویژه‌ای که توسط ضابطین تشکیل شده برای دستگیری او انجام شده که امیدواریم طی روزهای آینده اتفاق خوبی در این خصوص بیفتد و شاهد این باشیم که هیچ مجرمی از دست قانون نتواند فرار کند.

