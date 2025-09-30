هر سخن و حرکتی که به وحدت پولادین کنونی خدشه وارد کند، آب در آسیاب دشمن ریختن است

به گزارش ایلنا، سید مسعود خاتمی در نطق میان دستور نشست علنی امروز (سه شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود گفت: گزینه جنگ همان گزینه نهایی است که پیوسته دشمنان انقلاب جهت ایجاد رعب و ترس در جامعه به آن اشاره می کردند. ظاهرا حافظه تاریخی استکبار درست کار نمی کند؛ چرا که از این گزینه، همان آغاز خصومت رونمایی کردند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس دوازدهم ادامه داد: وقتی حمله همه جانبه دشمن در سال ۵۹ و درست در آغاز پا گرفتن نهال نوپای جمهوری اسلامی انجام شد، دشمن هر چه در توان داشت، به میدان آورد که تکلیف را یکسره کند. با وجود آن همه سلاح زمینی و هوایی و همراهی و پشتیبانی بسیاری از کشورها و حمایت همه جانبه ابرقدرت ها، با یک محاسبه ساده نتیجه ای جز به تسلیم کشیدن کشور نبود.

وی افزود: لطف و عنایت خداوند متعال، هدایت و سکانداری امام بت شکن و حمایت همه جانبه مردم، ۸ سال دشمن را زمین گیر کرد و علی رغم شرارت ها و استفاده از سلاح شیمیایی و بمباران و موشکباران شهرها، در حالی که رزمندگان شجاع و غیرتمند ما از کمترین امکانات، بی بهره بودند، دشمن زبون را با خفت بیرون راندند و ایران استوار با قدرت ایستاد.

این نماینده مردم در خانه ملت بیان کرد: پس از شکست دشمن و پایان دفاع مقدس ۸ ساله، دشمن سناریوهای دیگری را به کار بست که تحریم های کمرشکن اقتصادی، پروژه نفوذ، جنگ رسانه ای و تلاش برای شکاف بین آحاد ملت بود ولی باز هم به حمله نظامی به عنوان یک گزینه روی میز اشاره می کرد و خلاصه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در حالی که مسئولین دیپلماسی کشور در حال مذاکره بودند، ترور ناجوانمردانه فرماندهان و دانشمندان و مردم را شروع کرد.

وی افزود: شروع جنگ نه به مذاکره ربط داشت و نه به هیچ موضع گیری و رفتار داخلی که به اعتراف خودشان برای ترور فرماندهان و دانشمندان ۵ سال برنامه ریزی کرده بودند. قبل از شروع عملیات، چشمان تیز بین سربازان گمنام، تحرکات را پیگیری کرده و برخی از سرحلقه آنها را دستگیر کردند و گرنه دشمن نقشه های مفصل تری را تدارک دیده بود.

خاتمی اظهار کرد: علیرغم نقشه دشمن که می خواست مردم را بر علیه نظام به خیابان ها بیاورد، با شروع عملیات، مردم به میدان آمدند، حرکت های مشکوک راشناسایی کردند و حلقه های داخلی را به ارگان های امنیتی معرفی کردند. با تدبیر رهبری بی بدیل، فرماندهان به سرعت جایگزین و عملیات نیروهای نظامی شروع شد و ابهت آسیب ناپذیری دشمن را بر هم شکست.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم ادامه داد: یک مقام ارشد اسرائیلی روز سوم جنگ اعتراف کرد که ساختار نظامی ایران به طور کامل فعالیت می کند و رهبری نظامی با دقت عمل می کند. در یک نظرسنجی معتبر در روز شروع جنگ، درصد قابل توجهی از مدافعان داخلی نظام افزوده شد و حمایت کشورهای خارجی تا مرز ۹۸ درصد افزایش پیدا کرد. وحدت و همدلی و همراهی آحاد مردم علیرغم مشکلات اقتصادی و اختلاف نظرهای سیاسی همچنان یکی از دستاوردهای دفاع مقدس ۱۲ روزه بود.

وی بیان کرد: امروز همراهی و یک صدا بودن مسئولین ارشد نظام با پای کار بودن همه ارکان دولت به لطف و عنایت الهی با هم گره خورده و بحمدالله باعث هم افزایی عملکرد آنان می شود. باید بدانیم که دشمن نقاط قوت را شناسایی کرده و سعی در مخدوش نمودن آن دارد. باید توجه داشته باشیم که هر سخن و حرکتی که به این وحدت پولادین خدشه وارد کند، آب در آسیاب دشمن ریختن است.

خاتمی اضافه کرد: از آقای رئیس جمهور محترم و اعضای دولت انتظار دارم در مورد حل مشکل قیمت های بدون کنترل و افسار گسیخته بازار فکری عاجل نمایند. این فشار اقتصادی سزاوار این مردم بزرگوار نیست. برای این مهم، کارگروه ویژه تشکیل دهید و موانع دولتی و اداری را مرتفع کرده و راه سرمایه گذاری را برای مردم همواره نمایید چنانچه تسهیل این امر نیازمند به قانون باشد، مجلس با همه وجود با شماست و حتما همکاری خواهد کرد. به امید خدا همانطور که قطع برق را سامان بخشیدید، بتوانید این مشکلات را هم به نحو احسن ازسرراه بردارید.

