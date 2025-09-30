خبرگزاری کار ایران
زنگنه در تذکر شفاهی:

برای بازپس‌گیری درخواست تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن به نمایندگان فشار می‌آورند

کد خبر : 1693513
نماینده تربت حیدریه گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری درخواست تحقیق و تفحصی درباره عملکرد بنیاد مسکن ارائه کرده‌ایم اما الان ۴ ماه است که سرنوشت آن مشخص نیست.

به گزارش ایلنا، محسن زنگنه در جلسه روز (سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس درباره فرآیند درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌ها گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری درخواست تحقیق و تفحصی درباره عملکرد بنیاد مسکن ارائه کرده‌ایم اما الان ۴ ماه است که سرنوشت آن مشخص نیست.

نماینده تربت حیدریه خاطر نشان کرد: در این خصوص اتفاقی نیفتاده است و صرفاً فشارهایی به امضا کنندگان این درخواست در خصوص پس گرفتن آن وارد می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت آیین نامه از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس عنوان کرد: اگر قرار است تحقیق و تفحصی در کمیسیونی بررسی شود و در این میان مسائل مختلفی باعث شود که کمیسیون به وظیفه خود عمل نکند و ما نیز از سمت دیگر تحت فشار قرار بگیریم، صحیح نیست. تفاوت درخواستی ما نه مالی و نه عملکردی است بلکه درباره خروج بنیاد مسکن از وظایف ذاتی بر اساس دستور امام راحل است.

