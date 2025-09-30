خبرگزاری کار ایران
آمار ذخایر استراتژیک محصولات کشاورزی به مجلس ارائه شود

کد خبر : 1693506
نماینده مالیگودرز در مجلس شورای اسلامی بر لزوم ارائه آمار دقیق از ذخایر استراتژیک محصولات کشاورزی برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا گودرزی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: موضوع ذخایر استراتژیک محصولات کشاورزی باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا کشور در مواقع ضروری دچار مشکل نشود. انتظار می‌رود آمار دقیق این ذخایر به مجلس ارائه شود.

وی در ادامه ضمن تبریک به ملت شریف ایران، از عملکرد تیم ملی کشتی آزاد و مدیریت فدراسیون کشتی به ریاست علیرضا دبیر قدردانی کرد و گفت: این موفقیت موجب افتخار ملت ایران شد.

نماینده مردم الیگودرز همچنین از سردار باقری فرمانده سپاه استان لرستان به دلیل برگزاری بازسازی عملیات کربلای ۱۰ در شهرستان الیگودرز تجلیل کرد و یادآور شد: در این عملیات در سال ۶۶، دلاورمردان این خطه در منطقه سلیمانیه عراق حماسه آفریدند.

 

