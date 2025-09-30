لاهوتی در تذکر شفاهی:
چای جز محصولات پر مصرف آب نیست
نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اعلام چای بهعنوان محصول پرآب، تأکید کرد: این محصول دیم بوده و نیاز به آبیاری ندارد و وزارت جهاد کشاورزی باید سریعاً خطای صورتگرفته را اصلاح کند.
به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: طبق بند «پ» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم، محصولات پرآب که الگوی مصرف آب را رعایت نمیکنند، هنگام صادرات باید در سال اول نیم درصد و نهایتاً دو و نیم درصد عوارض پرداخت کنند. اما متأسفانه گمرک، چای را هم در ردیف این محصولات قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه چای از جمله محصولات دیم است و اساساً آبیاری در آن صورت نمیگیرد افزود: این اقدام موجب نگرانی و اعتراض کشاورزان شده است.
لاهوتی خطاب به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: محصولی که آب مصرف نمیکند، نباید جزو محصولات پرآب تلقی شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس ادامه داد: در تماسهایی که با وزیر و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشتم، آنها نیز تأکید کردند این تصمیم اشتباه بوده و قول دادند تا ساعت ۱۰ امروز موضوع اصلاح شود.
وی تأکید کرد: انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی و گمرک هرچه سریعتر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.