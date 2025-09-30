انتصاب معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه طی حکمی مهدی سبحانی را به سمت معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه منصوب کرد.

سبحانی پیش از این به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ارمنستان و سوریه، سرکنسول ایران در کراچی، معاون سفیر در اوکراین و ترکمنستان، مدیر کل راهبردی، معاون مدیرکل غرب آسیا، سرپرست و معاون اداره دوم مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه خدمت کرده است.

