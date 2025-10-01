هاشمیطبا در گفتوگو با ایلنا:
صحبتهای جلیلی درباره مناظره با روحانی فرار از رویارویی است/ کسی که حرف حساب داشته باشد، حرفش را میزند
یک فعال سیاسی اصلاحطلب درباره اظهارات جلیلی برای مناظره با روحانی گفت: حرفهای جلیلی به نوعی فرار از رویارویی و مناظره است و اگر کسی حرف حساب داشته باشد میآید و حرفش را میزند.
مصطفی هاشمیطباء در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات جلیلی مبنی بر اینکه ما نتیجه مذاکره را در برجام دیدهایم، گفت: هر توافقی ممکن است به هم بخورد. پس اینکه یک نفر با زورگویی از توافقی بیرون میرود و روی امضای خودش خط میکشد دلیل بد بودن آن معاهده نیست.
وی ادامه داد: مگر اسرائیل و نتانیاهو مخالف برجام نبودند؟ چطور میشود در داخل هم برخی با توافقی که نتانیاهو مخالف آن است، مخالف باشند؟ اگر برجام بد بود، چرا ترامپ پارهاش کرد و گفت من دیگر نیستم؟ پس معلوم است که این توافق به نفع ما بوده که آنها زیرش زدند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: وقتی آنها مخالفت میکنند و نتانیاهو مخالفت میکند و میگوید من این را به هم میزنم و ترامپ پارهاش میکند، یعنی آن مجموعه به نفع ما بوده است. بنابراین آقایان دنبال چه هستند؟ ما نباید دنبال برآورد نیات اسرائیل و آمریکا که با برجام مخالفند، باشیم. اگر برجام بد بود و به ضرر ما بود آنها (آمریکا) آن را ادامه میدادند.
هاشمیطباء درباره مذاکره در شرایط کنونی گفت: در شرایط کنونی آنها میگویند اول شرایط ما را قبول کنید و بعد مذاکره کنید، این که مذاکره نیست. بارها این را گفتهام این مذاکره نیست آنها نمیگویند بیایید مذاکره کنید تا به یک نتیجه برسیم، میگویند نتیجه ما را قبول کنید تا مذاکره کنیم، اینطور که نمیشود و اصلا عملی نیست.
وی ادامه داد: با شرایطی که آمریکا است به نظر من این اصلا مذاکره نیست و تسلیم است. مگر نرفتند در قاهره توافقنامه امضا کردند؟ بعد اروپاییها گفتند ما قبول نداریم، الان نیات و حرکات اروپاییها و آمریکا خیلی واضح شده است، آنها به دنبال این هستند که به نوعی ایران تسلیم شود. حالا در مذاکره باشد یا در هر شرایط دیگری، ما نباید زیر بار این شرایط برویم.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره مناظره جلیلی و روحانی گفت: اگر میخواهند مناظره کنند، اشکالی ندارد ما هم تماشا میکنیم.
هاشمیطباء با اشاره به صحبتهای جلیلی مبنی اینکه برای مناظره با روحانی آمادهام اما او باید با یک بچه دبستانی مناظره کند، گفت: این به نوعی فرار از رویارویی و مناظره است و اگر کسی حرف حساب داشته باشد میآید و حرفش را میزند.