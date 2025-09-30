بهزاد آذرسا، رییس اداره امور اکو و سازمان‌های اقتصادی چندجانبه وزارت امور خارجه ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با فعالیت‌ها سازمان اکو و اقدامات وزارت امور خارجه در راستای گسترش تراز تجاری با کشورهای عضو سازمان اکو گفت: اکو یک سازمان منطقه‌ای است که ایران یکی از اعضای مؤثر و مؤسس آن به همراه دو کشور ترکیه و پاکستان است و شامل هفت کشور آسیای میانه و قفقاز و همچنین افغانستان می‌شود که در سال ۱۹۹۲ به این جمع اضافه شدند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سازمان منطقه‌ای، به هم‌چسبندگی و همسایگی این ده کشور است که بسیاری از موضوعات را تسهیل می‌کند، به شرطی که با عزم و اراده دولت‌ها همراه باشد.

سعی داریم سایر بازیگران غیردولتی نیز در اکو فعالیت داشته باشند

وی ادامه داد: تاکنون، اکو از طریق سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها هدایت شده و به یک نقطه مشترک رسیده است. سعی داریم که سایر بازیگران غیردولتی، اعم از دانشگاه‌ها، حوزه زنان، جوانان، جوامع مدنی و همچنین بخش خصوصی را نیز درگیر کنیم که این هدف متعالی فعالیت‌های ماست و امیدواریم به نتیجه مطلوبی برسد.

رییس اداره اکو وزارت امور خارجه تاکید کرد: سازمان اکو با توجه به اشتراکات فراوان منطقه‌ای، این پتانسیل و ظرفیت را دارد که بسیار فعال‌تر از آنچه که هست، عمل کند.

اکو راهکارهایی برای کاهش اثر تحریم‌ها دارد

آذرسا در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش فشارها از سوی کشورهای غربی و تحریم‌های بین‌المللی آیا سازمان اکو می‌تواند به بهبود آثار تحریم‌ها در اقتصاد ایران کمک کند، اظهار کرد: قطعاً، چراکه ما ده کشور به هم پیوسته‌ایم و به یکدیگر نیاز داریم. تحریم‌ها ممکن است کاهنده باشند، اما از سوی دیگر، راه‌های جایگزین هم قابل تأمل و برنامه‌ریزی هستند تا به نوعی شدت تحریم‌ها کاهش یابد.

باید تلاش کنیم با توجه به تحریم‌های ظالمانه، اکو بر اساس اشتراکات منطقه‌ای فعالیت کند

وی افزود: باید به این سمت برویم که تحریمی وجود نداشته باشد، چرا که تحریم اساساً یک موضوع ظالمانه و غیرحقوقی است. تا زمان رسیدن به این نقطه، باید تلاش کنیم که این ده کشور بر اساس نیازهای خود و اشتراکات فراوانی که در منطقه وجود دارد، اقدام کنند.

اگر ده کشور اکو راهکارهای گسترش روابط را دنبال کنند، چراغ سبزی برای ورود دیگر کشورها است

وی درباره ورود اعضای جدید به سازمان اکو تشریح کرد: جسته و گریخته درخواست‌هایی برای عضویت بوده است، ممکن است اکو خود مایل نبوده یا برخی کشورها به‌طور جدی پیگیری نکرده باشند. اگر همین ده کشور بتوانند راهکارهای گسترش و تعمیق روابط را بهتر پیگیری کنند، قطعاً می‌تواند چراغ سبزی برای دیگران باشد تا آن‌ها نیز تمایل خود را برای عضویت اعلام کنند. این مستلزم آن است که اکو به‌طور فعالانه‌تر برخورد کند.

سازمان اکو هنوز به نقطه فعالیت ایده‌آل نرسیده‌ است

رییس اداره سازمان‌های چندجانبه وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد سازمان اکو هنوز به نقطه فعالیت ایده‌آل نرسیده‌ است و امیدواریم با این راهکارها و هم‌اندیشی‌ها به آن نقطه مطلوب برسیم که سازمانی پویا باشد و دیگران نیز تقاضای عضویت خود را اعلام کنند.

