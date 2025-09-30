به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

شهید والامقام سید حسن نصرالله، رهبر تاریخ‌ساز و استثنایی جبهه مقاومت، بیش از سه دهه با درایت و هدایت راهبردی و شجاعت کم‌نظیر خویش، بنیان‌های نظم سلطه‌جویانه استکبار جهانی را به چالش کشید و سرانجام به آرزوی دیرین خویش در دریافت مدال جاودانه شهادت رسید و امت اسلامی را در غمی سترگ فرو برد. او مکتبی زنده و الگویی ماندگار در مبارزه با ظلم، اشغالگری و ساختار‌های سلطه جهانی بود.

رژیم متجاوز صهیونیستی، با ارتکاب وحشیانه‌ترین جنایات می‌پنداشت که با شدت‌بخشیدن به خشونت و حذف فیزیکی رهبران و فرمانده‌هان، روحیه و اراده این جنبش را در هم خواهد شکست، اما جبهه مقاومت، که تحت زعامت سی‌ساله آن شهید گرانقدر به بلوغی بی‌سابقه دست یافته بود، با ریشه‌هایی عمیق و استوار، نه‌تنها از این ضربات متزلزل نشد، بلکه مرحله‌ای نوین از پویایی و اقتدار را آغاز نمود. شهادت او آغاز مرحله‌ای نوین در حیات مقاومت و سرمایه‌ای معنوی برای استمرار راه مبارزه با قدرت و صلابت افزون‌تر بود.

میراث جهادی و فکری شهید القدس سید حسن نصرالله در عرصه‌های معنوی، اخلاقی، نهادی، نظامی و اجتماعی، به‌مثابه سرمایه‌ای ماندگار در حافظه تاریخی امت اسلامی ثبت شده و مقاومت توانسته پس از سخت‌ترین جنگ‌ها و محاصره‌ها روندی عظیم و بی‌سابقه از سازگاری و پویایی تاریخی را رقم بزند.

اینک در نخستین سالگرد شهادت آن رهبر کم‌نظیر، ما در برابر نقطه عطفی تاریخی ایستاده‌ایم که تجدید عهد و پیمان امت اسلامی با راه و اندیشه او را می‌طلبد. بر همین اساس، با شعار محوری «أنّا علی العهد» (پای پیمان می‌مانیم)، بار دیگر وفاداری به مسیر مقاومت و استمرار میراث شهیدان را اعلام می‌داریم.

مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در روز پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور و در تهران ساعت ۱۶ درمیدان آئینی امام حسین (علیه السلام) برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم مؤمن، انقلابی و آرمان‌خواه دعوت می‌نماید با حضور باشکوه خود در این آیین، پیوند ناگسستنی خویش با آرمان‌های مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان و ستمگران را به نمایش گذارند.

