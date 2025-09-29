تقدیم دادخواست حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه علیه تجاوز جنگی آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی به دادگاه بینالمللی
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از ارائه دادخواست حقوقی تجاوز جنگی آمریکا و جنایات سران رژیم صهیونیستی به دادگاه بینالمللی خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا در همایش رونمایی تقدیم دادخواست پیگیری حقوقی تجاوز جنگی آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ دوازده روزه با ادای احترام به خانوادههای شهدا و تشکر از اساتید، حقوقدانان و کارشناسان، روند کار جمعآوری اسناد و شواهد برای طرح دعاوی داخلی و بینالمللی را تشریح کرد.
وی گفت: کار اولیه ما مستندسازی و انجام کار کارشناسی دقیق بود. از همان ساعات ابتدایی، تیمهای مستندسازی فعال شدند تا وقایع بهطور میدانی و عملیاتی ثبت و ضبط شود و مانع از عوض شدن جای شهید و جلاد شود.
وی گفت: کارشناسان ما به هیچ عنوان کار صرفاً روی کاغذ انجام ندادهاند و بهصورت میدانی و عملیاتی در محلها حاضر شدند.
عبدلیانپور، گفت: در راستای مستند سازی بیش از ۵ هزار کارشناس متخصص در ۱۵ رشته مختلف و در ۱۳ استان کشور بهصورت جهادی وارد کار شدند و صحنههای میدانی را برای تنظیم گزارشهای کارشناسی واکاوی کردهاند. در تهران نیز بیش از ۸۵۴۱ واحد تجاری، مسکونی و اداری در مناطق مختلف کارشناسی شد و همچنین کار کارشناسی برای سازمان صدا و سیما، وزارت دفاع، دادگستریهای کل کشور، سازمان نظامی استانها و دیگر نهادها انجام گرفته است. حتی درخواستهای شخصی مردم نیز بهطور دقیق بررسی شده است.
عبدلیانپور این روند را نگارش یک سند تاریخی توصیف کرد و افزود: بیش از ۸۰ درصد از کار کارشناسی توسط کارشناسان قوه قضاییه و مرکز وکلا انجام شده و این امر مورد تأیید مسئولان عالی نظام از جمله ریاست قوه قضائیه قرار گرفته است.
رئیس مرکز وکلا خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار وکالت رسمی از خانوادههای معظم شهدا، آسیبدیدگان جنگ و کسانی که در این جنایت تحمیلی زیان دیدهاند اخذ شده است. این وکالتها در دو فرمت متفاوت تنظیم شدهاند تا امکان پیگیری در محاکم داخلی و نیز در مراجع بینالمللی فراهم شود.
وی همچنین از مکاتبات و رایزنیها با نهادهای ذیصلاح بینالمللی برای پیگیری دعاوی فرامرزی خبر داد.
وی افزود: امروز در همایش رونمایی دادخواست حقوقی تجاوز جنگی آمریکا و جنایات سران رژیم صهیونیستی، این پرونده بزرگ به صورت رسمی معرفی و شکواییهای شامل حدود ۱۲۰ صفحه مستندات دقیق تهیه شد که پس از ترجمه و هماهنگیهای لازم به شعبه ۵۵ دادگاه بینالمللی تقدیم میشود.
عبدلیانپور همچنین به همکاری نهادهایی مانند شهرداری تهران در کمک به خانوادههای آسیبدیده و اسکان آنان اشاره کرد و از نقش فعال مشاوران خانواده و روانشناسان در حمایت روانی قدردانی نمود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی عمومی و فردی تصریح کرد: این نبرد حقوقی از ابتدای جنگ آغاز شده و با پشتوانه علمی، جهادی و حضور میدانی کارشناسان ادامه خواهد داشت. اقدام جمعی و مستندسازی دقیق، خط مقدم تلاش برای استیفای حقوق ملت ایران است و امید میرود با حمایت قوی ملت و مسئولان، جنایتکاران تاریخ در محاکم محاکمه شوند.