عملکرد دولت در برنامه هفتم توسعه در نوبت عصر مجلس بررسی می‌شود

نمایندگان با برگزاری جلسه علنی صحن در نوبت عصر جهت بررسی عملکرد دولت در برنامه هفتم پیشرفت موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار  ایلنا،  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی جهت  بررسی گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور  با برگزاری جلسه  علنی مجلس  در نوبت  عصر امروز موافقت کردند.

استمرار برگزاری نشست علنی در شیفت عصر امروز با ۱۳۳ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه حائز اکثریت آرا شد.

 بر اساس این گزارش جلسه علنی  عصر  نوبت صحن علنی مجلس  از ساعت ۱۶   پس از برگزاری نشست‌ کمیسیون های تخصصی مجلس برگزار می‌شود.

 

