دقایقی پیش؛
آغاز صحن علنی مجلس/ بررسی تحقیق و تفحص از وزارت کشاورزی در دستور کار نمایندگان
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.
دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری
گزارش کمیسیون عمران(اصلی) و اجتماعی(فرعی) در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
بحث و بررسی راجع به نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت نیز در دستور قرار دارد.