خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی پیش؛

آغاز صحن علنی مجلس/ بررسی تحقیق و تفحص از وزارت کشاورزی در دستور کار نمایندگان

آغاز صحن علنی مجلس/ بررسی تحقیق و تفحص از وزارت کشاورزی در دستور کار نمایندگان
کد خبر : 1693426
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (‌سه شنبه  ۸ مهر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب  تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی

 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون عمران(اصلی) و اجتماعی(فرعی) در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

بحث و بررسی راجع به نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت نیز در دستور  قرار دارد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی