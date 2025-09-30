آغاز صحن علنی مجلس/ بررسی تحقیق و تفحص از وزارت کشاورزی در دستور کار نمایندگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (‌سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون عمران(اصلی) و اجتماعی(فرعی) در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

بحث و بررسی راجع به نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت نیز در دستور قرار دارد.

