سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفتوگو با ایلنا:
دو قوه در خصوص قراردادهای بابک زنجانی با بدنه دولت، شفافسازی کنند/ مردم نمیتوانند این را هضم کنند
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بر ضرورت شفاف شدن قراردادهای هلدینگ داتوان با وزارت نفت و راه تاکید کرد و خواستار پاسخگویی دستگاههای دولتی و قضائی درباره بدهیها و فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی شد.
محمد معتمدیزاده در گفتوگو با ایلنا، درباره ضرورت شفافسازی قراردادهای هلدینگ داتوان که گفته میشود متعلق به بابک زنجانی است و قراردادهای او با وزارت نفت و وزارت راه و علامت سوالهایی که برای افکار عمومی ایجاد شده است، گفت: در خصوص آقای زنجانی یک حساسیت بسیار سنگینی وجود دارد. قطعا قراردادهایی هم با او بسته شده است و حساسیتهایی دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی باید این موضوع را شفاف کنند. ابتدا باید یک شفافیتی در خصوص بدهیهایی که ایشان داشته و املاکی که داده شده است، ایجاد شود.
وی یادآور شد: روز یکشنبه که خدمت آقای اژهای، رئیس قوه قضائیه بودیم، اتفاقا بحث ما هم همین مسائل بود. یکی از موضوعاتی که خودم مطرح کردم این بود که یک سری پروندههای کلان و سنگین اقتصادی رأی برایشان داده میشود، پیگیری هم آنچنان که مردم انتظار دارند انجام نمیشود، شفافسازی هم نمیشود، بعدا مشاهده میکنیم همین کسانی که رأیهای سنگین دارند وارد چرخه اقتصادی میشوند که همین باعث میشود قوه قضائیه اصلا تضعیف شود.
معتمدیزاده تأکید کرد: شفافسازی، بسیار در این موضوعات و پروندههای کلان اقتصادی اهمیت دارد. به نظرم قوه قضائیه باید این موضوعی که چندین و چند سال مطرح بوده است را شفافسازی کند. مردم الان انتظار دارند که این موضوع شفاف شود و من هم به عنوان نماینده چنین انتظاری را از دستگاه قضا دارم.
وی افزود: در خصوص فعالیتهای اقتصادی در نظام و مملکت، ما مشکلی نداریم؛ فقط این شائبه برای مردم وجود دارد که میگویند تا دیروز ایشان بابت مسائل و اتهام اقتصادی زندان بوده و محکوم به اعدام شده بود و الان کار اقتصادی میکند. مردم الان نمیتوانند این را هضم کنند. این نیاز به یک شفافیتی دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه چیز باید برای مردم شفاف شود، گفت: مشکلدار نبودن قراردادهای وزارتخانهها با این شخص باید برای مردم شفاف شود؛ کار خاصی نیست که بگوییم نباید انجام شود. این موضوع اگر شفاف شود خیلی چیزها توجیه خواهد شد.
وی ادامه داد: اتفاقا خیلیها از ما در این موضوع سوال میپرسند. به نظرم شفافیت در این موضوع بسیار مهم است. ضمن اینکه باید این را بدانیم کسانی که در یک مقطعی مسائل اقتصادیشان باعث شده حکم سنگینی برایشان صادر شود، باید در خصوص قراردادهایی که بعد از آن دوران میبندند، نسبت به دیگران هم شفافتر باشند.
معتمدیزاده در پاسخ به این که آیا کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی از وزارت راه و وزارت نفت خواسته تا درباره قراردادهایی که با بابک زنجانی منعقد کردهاند شفافسازی کنند، گفت: خیر، در این موضوع کمیسیون ورود نکرده است اما این را میشود پیگیری کرد.
وی افزود: ما در خصوص طرز کار قوا ورود میکنیم. در خصوص شکایتی که به کمیسیون میآید عمل میکنیم. در خصوص این موضوع شکایتی به کمیسیون نیامده است ولی ما در هیات رئیسه کمیسیون مطرح میکنیم تا ببینیم نظر دوستان چیست و اگر موضوعی هست پیگیری کنیم.
معتمدیزاده خاطرنشان کرد: من توقع داشتم در موضوع آقای زنجانی یک شفافیتی صورت بگیرد. این قراردادها در بدنه دولت دارد بسته میشود، دولت بیاید یک شفافسازی کند مبنی بر اینکه با استناد به فلان قانون قراردادهای آقای زنجانی مشکلی ندارد. قوه قضائیه هم بگوید بدهیهای خودش را چگونه پرداخت کرده است. یک شفافسازی اینگونه صورت بگیرد تا مسائل جمع شود.