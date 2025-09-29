خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت ولایتی به مناسبت درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی

پیام تسلیت ولایتی به مناسبت درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، «علی‌اکبر ولایتی» دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، در پیامی درگذشت همسر مکرمه مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت‌الله العظمی «سید علی سیستانی» را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «رحلت همسر گرامی حضرت‌عالی موجب تأسف و تأثر گردید. این مصیبت را به محضر شریف شما و بیت مکرم تسلیت عرض کرده، از خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه رحمت واسعه و برای حضرت‌عالی صبر و سلامتی مسألت می‌نمایم.»

