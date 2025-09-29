به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی به نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شهرستانی دام عزه

خبر رحلت بانوی محترمه همسر گرامی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی دامت برکاته را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال علو درجات برای آن مرحومه و برای جنابعالی و همسر محترمتان صبر و اجر آرزومندم.

علی لاریجانی | ۶ مهرماه ۱۴۰۴

